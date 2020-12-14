Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
Ну тут і без влучань нерухомість падає. Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
Ну тут і без влучань нерухомість падає. Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Трохи не так. Скільки полтосів прибутку недополучить чувак.
cherchiltank написав:Ну кофе можна і дома випити, а ось якусь стрижку жіночу - проблема
ребенка можно дома оставить, или нанять няню, куча частных детсадов с оплатой от 10к в месяц. На моем районе их три. Рынку услуг еще огого есть куда расти.
Ну дитсадків дійсно не хватає - бо їх і в Києві з розрахунком на мільйон, але на рахунок огого все буде залежати скільки грошей у людей - ті ж садки і до війни коштували 10000 грн, та й зарплатня вихователів теж виросла на 10 відсотків - а ціни на 50 як мінімум, бізнес буде скорочувати видатки
Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
Ну тут і без влучань нерухомість падає. Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Трохи не так. Скільки полтосів прибутку недополучить чувак.
Може і так, навіть якщо він купив в 2017 році по 1кує/метр2 (на старті продажів), то зараз хоче прибуток 500 доларів з метру, але тут треба порахувати, скільки він ті долари міг прокрутити за 6 років (вартість грошей в часі) і навіть також інфляція. Якщо не на старті продажів - то точно зловить лося.
Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
Ну тут і без влучань нерухомість падає. Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?