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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11038110391104011041
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:07

  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

Ну тут і без влучань нерухомість падає.
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 13 лип, 2023 09:10, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:09

  BIGor написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

Ну тут і без влучань нерухомість падає.
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Трохи не так. Скільки полтосів прибутку недополучить чувак.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:10

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ну кофе можна і дома випити, а ось якусь стрижку жіночу - проблема

ребенка можно дома оставить, или нанять няню, куча частных детсадов с оплатой от 10к в месяц. На моем районе их три. Рынку услуг еще огого есть куда расти.

Ну дитсадків дійсно не хватає - бо їх і в Києві з розрахунком на мільйон, але на рахунок огого все буде залежати скільки грошей у людей - ті ж садки і до війни коштували 10000 грн, та й зарплатня вихователів теж виросла на 10 відсотків - а ціни на 50 як мінімум, бізнес буде скорочувати видатки
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:10

  BIGor написав:Ну тут і без влучань нерухомість падає.
теперь уже вам хватает на квартиру мечты?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:12

  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

Буде продаватись і купуватись - але оренда вже така не буде як форумчанин пару днів назад тут писав
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:15

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

Ну тут і без влучань нерухомість падає.
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Трохи не так. Скільки полтосів прибутку недополучить чувак.

Може і так, навіть якщо він купив в 2017 році по 1кує/метр2 (на старті продажів), то зараз хоче прибуток 500 доларів з метру, але тут треба порахувати, скільки він ті долари міг прокрутити за 6 років (вартість грошей в часі) і навіть також інфляція. Якщо не на старті продажів - то точно зловить лося.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16

  BIGor написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

Ну тут і без влучань нерухомість падає.
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН


манхеттен то не жилий будинок.
доків немає
нормальних комунікацій нема
інфраструктури нема
людей нема

є тільти сміття
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:18

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Ну тут і без влучань нерухомість падає.
теперь уже вам хватает на квартиру мечты?

Відповім російською, цитатою з фільму, я думаю зрозумієте
Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.

Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
BIGor
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  #<1 ... 11038110391104011041
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