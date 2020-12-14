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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11040110411104211043>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:25

  BIGor написав: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.

ок, спрошу вашими же словами, вы сейчас ближе к дому или к козе?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:33

Мизантрóп Погоджуюся,але розумію, що багато людей вважають, що нерухомість і земля в довгостроковій перспективі мають тенденцію зростати в ціні. Однак важливо зауважити, що ринок нерухомості піддається коливанням і не завжди можна гарантувати лише зростання цін.
odarchukn_softgroup
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:38

Прихильникам дорожаю Кржн - рекомендую проїхати 50-70 км по Житомирській чи Чернігівській трасам. Роздивитись навколо. Багато чого зрозуміють.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:39

  BIGor написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

Ну тут і без влучань нерухомість падає.
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН

Найдорожчий ціновий сегмент - впаде найнижче. Класика жанру.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:43

  Frant написав:Прихильникам дорожаю Кржн - рекомендую проїхати 50-70 км по Житомирській чи Чернігівській трасам. Роздивитись навколо. Багато чого зрозуміють.

Бабульки з малиною на обочині (стихійні риночки , інколи навіть обладнані столами і лавками) деруться, між собою, щоб саме у них купив коробочку з ягодами за 50 грн. Дуже контрастує з стаканчиком РАФ-кави на Подолі за 70 грн..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут на днях вспоминали про чистильщиков обуви - интересно, что заставило тетю из Сум купить новострой на ЛБ и сдавать в аренду до момента сегодняшнего прилета?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Трохи «чорного гумору» від стану новобудов КРЖН. При спробі перейти з каталогу ЛУН на сайт ЖК «Квітень» отримав повідомлення … що «азартні ігри можуть призвести до залежності»
Не знаю як на це мають реагувати інвестори цього ЖК, але тролінг певно останнього рівня.
Посилання на сторінку каталогу: https://lun.ua/uk/жк-квітень-київ
Посилання на сайт ЖК «Квітень»: https://www.kviten.com.ua/
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:19

vitaliiangel чомусь здається, що таке бажання, як будинок,присутнє завжди алле можливості на нього в більшості поки у мріях
odarchukn_softgroup
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
В варшавский был прилет, в файна таун, в комфорт Таун.
Там камнем уныз?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:23

  beee написав:Людина до Києва, мабуть, відношення не має. Мужиков в Киеве меньше не стало. А спрос на квартиры бизнес и комфорт вырос только этой весной, спустя год после начала войны.

тільки вчора по чату нахалбуду цікавилися за оренду,
виявляється, кавалірки уже не по 6К здають, а по 9К
flyman
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