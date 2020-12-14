Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мизантрóп Погоджуюся,але розумію, що багато людей вважають, що нерухомість і земля в довгостроковій перспективі мають тенденцію зростати в ціні. Однак важливо зауважити, що ринок нерухомості піддається коливанням і не завжди можна гарантувати лише зростання цін.
Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
Ну тут і без влучань нерухомість падає. Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Frant написав:Прихильникам дорожаю Кржн - рекомендую проїхати 50-70 км по Житомирській чи Чернігівській трасам. Роздивитись навколо. Багато чого зрозуміють.
Бабульки з малиною на обочині (стихійні риночки , інколи навіть обладнані столами і лавками) деруться, між собою, щоб саме у них купив коробочку з ягодами за 50 грн. Дуже контрастує з стаканчиком РАФ-кави на Подолі за 70 грн..
Трохи «чорного гумору» від стану новобудов КРЖН. При спробі перейти з каталогу ЛУН на сайт ЖК «Квітень» отримав повідомлення … що «азартні ігри можуть призвести до залежності» Не знаю як на це мають реагувати інвестори цього ЖК, але тролінг певно останнього рівня. Посилання на сторінку каталогу: https://lun.ua/uk/жк-квітень-київ Посилання на сайт ЖК «Квітень»: https://www.kviten.com.ua/