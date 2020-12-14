|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:25
Нумізматика УКРАЇНА написав:
Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
це до Веее, його вже в другому ЖК "переслідують"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31854
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1515 раз.
- Подякували: 2671 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:29
vitaliiangel написав: BIGor написав:
имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
ок, спрошу вашими же словами, вы сейчас ближе к дому или к козе?
ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31854
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1515 раз.
- Подякували: 2671 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:39
Нумізматика УКРАЇНА написав:
Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
А что там ИЛ-666 с расейскими десантниками во дворе по бен-ладенски в стену приземлился?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3288
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:43
flyman написав: beee написав:
Людина до Києва, мабуть, відношення не має. Мужиков в Киеве меньше не стало. А спрос на квартиры бизнес и комфорт вырос только этой весной, спустя год после начала войны.
тільки вчора по чату нахалбуду цікавилися за оренду,
виявляється, кавалірки уже не по 6К здають, а по 9К
мух не звезди)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18294
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2170 раз.
- Подякували: 3104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23876
|16176201
|
|
|1211
|5308666
|
|
|3
|5762
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|