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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11041110421104311044>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:25

  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

це до Веее, його вже в другому ЖК "переслідують"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:29

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.

ок, спрошу вашими же словами, вы сейчас ближе к дому или к козе?

ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:39

  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

А что там ИЛ-666 с расейскими десантниками во дворе по бен-ладенски в стену приземлился?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:43

  flyman написав:
  beee написав:Людина до Києва, мабуть, відношення не має. Мужиков в Киеве меньше не стало. А спрос на квартиры бизнес и комфорт вырос только этой весной, спустя год после начала войны.

тільки вчора по чату нахалбуду цікавилися за оренду,
виявляється, кавалірки уже не по 6К здають, а по 9К

мух не звезди)
  flyman написав:ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі
ты тоже без козы)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 11:49, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:46

  барабашов написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде

А что там ИЛ-666 с расейскими десантниками во дворе по бен-ладенски в стену приземлился?

пока нет, ну я бы не исключал такой вероятности
хз чем все это вообще закончиться
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:16

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  BIGor написав: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.

ок, спрошу вашими же словами, вы сейчас ближе к дому или к козе?

ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі

Ага, тільки вернувся з третьої зміни з заводу :D
Візьмемо приклад Сержика, що йому краще було - послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:20

  BIGor написав:послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
сколько он заплатил за аренду за всё время?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:27

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
сколько он заплатил за аренду за всё время?

Ну Ви ж розумієте, коли орендуєш - то це лендлорда квартира зношується, модні мопи становляться немодними, стіни жовтіють, меблі/техніка зношуються... Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Візьмемо приклад Сержика, що йому краще було - послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?

Це насправді суто суб'єктивно і відповісти може тільки Сержик. Він живе у власному житлі, яке йому подобається, а не тиняється по орендам. Сидіти на матрасі до падіння КРЖН теоретики вже більше 10 років пропонують, це як відкладене життя
  BIGor написав:Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.

І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:45

  BIGor написав:Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
когда вы покупаете свою квартиру, для себя вы фиксируете точку входа "раз и навсегда".

Когда арендуете (с намерением это делать 5-10-20 лет) вы фиксируете цену аренды максимум на год. Точка входа получается плавающая.

Через 5-10лет аренда возможно сделает х2 а ваш доход вырастет на 40% или вообще упадёт (и такое бывает). И быстро забетонироваться не выйдет, поскольку растёт аренда, с ней растёт доходность, соответственно растёт и цена квартиры. Это взаимосвязанные величины

на падающем рынке выгоднее арендовать, с оговоркой что ваш доход падает медленнее ставки аренды. На растущем выгоднее жить в своём. Потому что кроме роста аренды растёт и цена актива.

Рынок не может всё время расти или падать. За текущим падением тоже будет рост.
vitaliiangel
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