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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:25
Нумізматика УКРАЇНА написав:
Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
це до Веее, його вже в другому ЖК "переслідують"
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flyman
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:29
vitaliiangel написав: BIGor написав:
имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
ок, спрошу вашими же словами, вы сейчас ближе к дому или к козе?
ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі
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flyman
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:39
Нумізматика УКРАЇНА написав:
Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
А что там ИЛ-666 с расейскими десантниками во дворе по бен-ладенски в стену приземлился?
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барабашов
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:43
flyman написав: beee написав:
Людина до Києва, мабуть, відношення не має. Мужиков в Киеве меньше не стало. А спрос на квартиры бизнес и комфорт вырос только этой весной, спустя год после начала войны.
тільки вчора по чату нахалбуду цікавилися за оренду,
виявляється, кавалірки уже не по 6К здають, а по 9К
мух не звезди)
flyman написав:
ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі
ты тоже без козы)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 13 лип, 2023 11:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:46
барабашов написав: Нумізматика УКРАЇНА написав:
Доброго дня
я так розумію що ціни в Жк славутич камнем вниз? більше там нічого продати за дорого неможливо буде
А что там ИЛ-666 с расейскими десантниками во дворе по бен-ладенски в стену приземлился?
пока нет, ну я бы не исключал такой вероятности
хз чем все это вообще закончиться
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Додано: Чет 13 лип, 2023 12:16
flyman написав: vitaliiangel написав: BIGor написав:
имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
ок, спрошу вашими же словами, вы сейчас ближе к дому или к козе?
ближче до пенсії, і без дому і без кози, зато в оренді в азилі
Ага, тільки вернувся з третьої зміни з заводу
Візьмемо приклад Сержика, що йому краще було - послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
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Додано: Чет 13 лип, 2023 12:20
BIGor написав:
послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
сколько он заплатил за аренду за всё время?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 13 лип, 2023 12:27
vitaliiangel написав: BIGor написав:
послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
сколько он заплатил за аренду за всё время?
Ну Ви ж розумієте, коли орендуєш - то це лендлорда квартира зношується, модні мопи становляться немодними, стіни жовтіють, меблі/техніка зношуються... Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 12:37
BIGor написав:
Візьмемо приклад Сержика, що йому краще було - послухати поради форумчан і посидіти на матрасі з зеленими папірцями (100 кує) в оренді до початку падіння на КРЖН, чи як зараз мати дешевіючий актив який ще не продаси з дисконтом?
Це насправді суто суб'єктивно і відповісти може тільки Сержик. Він живе у власному житлі, яке йому подобається, а не тиняється по орендам. Сидіти на матрасі до падіння КРЖН теоретики вже більше 10 років пропонують, це як відкладене життя
BIGor написав:
Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?
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Додано: Чет 13 лип, 2023 12:45
BIGor написав:
Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
когда вы покупаете свою квартиру, для себя вы фиксируете точку входа "раз и навсегда".
Когда арендуете (с намерением это делать 5-10-20 лет) вы фиксируете цену аренды максимум на год. Точка входа получается плавающая.
Через 5-10лет аренда возможно сделает х2 а ваш доход вырастет на 40% или вообще упадёт (и такое бывает). И быстро забетонироваться не выйдет, поскольку растёт аренда, с ней растёт доходность, соответственно растёт и цена квартиры. Это взаимосвязанные величины
на падающем рынке выгоднее арендовать, с оговоркой что ваш доход падает медленнее ставки аренды. На растущем выгоднее жить в своём. Потому что кроме роста аренды растёт и цена актива.
Рынок не может всё время расти или падать. За текущим падением тоже будет рост.
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