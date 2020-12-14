Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?
Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?
Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?