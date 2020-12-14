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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11041110421104311044
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?

Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен

Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?

Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен

Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН
Довгобуд, який ще так і не здали, ну який сенс взагалі щось по ньому оцінювати?
Faceless
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  #<1 ... 11041110421104311044
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