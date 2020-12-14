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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104211043110441104511046>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?

Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен

Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?

Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен

Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html
При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.

Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?

Ну і тут 2-кімнатні продають https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SkRD7.html
назва оголошення сама за себе говорить
Продажа 2 ком по цене 1 комнатной ЖК Манхеттен, Manhattan city ХОЗЯИН
Довгобуд, який ще так і не здали, ну який сенс взагалі щось по ньому оцінювати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:18

Faceless , цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен.
Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96.
Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной.
Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:27

  Hotab написав: цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..

на 30м этаже проблем с чистотой воздуха нет
а вид на закаты там должен быть офигенный)

а вообще концепция под аренду
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:29

  beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен.
Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96.
Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной.
Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка

куда то сейчас инвестируете с недвижимости?
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:31

  Прохожий написав:
  Hotab написав: цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..

на 30м этаже проблем с чистотой воздуха нет
а вид на закаты там должен быть офигенный)

а вообще концепция под аренду

пока там жить нереально
даже в аренде
только по цене 1к в гостомеле
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен.
Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96.
Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной.
Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка

куда то сейчас инвестируете с недвижимости?
Купил варшавский плюс во второй раз. Начал ремонт.
Я так понимаю, сегодня продаётся самое дешёвое. Посмотрим
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Hotab написав: цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..

на 30м этаже проблем с чистотой воздуха нет
а вид на закаты там должен быть офигенный)

а вообще концепция под аренду
С удивлением обнаружил, что жить на 4..5 этаже очень и очень.
Оказалось, что шум больше слышно на верхних этажах.
Проветривается лучше. Тяга вентиляции работает естественно без принуждения. Смотреть в окно за обедом интересно, вовлекаешься в происходящее
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Купил варшавский плюс во второй раз. Начал ремонт.
Я так понимаю, сегодня продаётся самое дешёвое. Посмотрим

какую площадь взяли? цена за метр?
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