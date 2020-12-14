Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?
Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Faceless написав:І наскільки ж драматичне падіння у Києві ви з Кракова розгледіли?
Читаєте взагалі неуважно, вище писав про обвал на квартири в ЖК Манхеттен
Наприклад ЖК Манхеттен в жирному 2021 році 1-кімнатні не коштували дешевше 100 кує (навіть і за 135 кує були оголошення), а зараз повно пропозицій по 80 кує. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/manh ... S6c5O.html При чому повлазили спекулі для перепродажу, а не люди для себе, от чувак пише
Квартира в 3 му будинку, є ще квартири в 1 будинку на 17 поверсі! Також є квартира в 2 му будинку з ремонтом на 7 поверсі.
Цікаво, на скільки полтосів чувак влетів на 3-х квартирах?
Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен. Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96. Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной. Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка
beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен. Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96. Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной. Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка
beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен. Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96. Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной. Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка
куда то сейчас инвестируете с недвижимости?
Купил варшавский плюс во второй раз. Начал ремонт. Я так понимаю, сегодня продаётся самое дешёвое. Посмотрим
Hotab написав: цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..
на 30м этаже проблем с чистотой воздуха нет а вид на закаты там должен быть офигенный)
а вообще концепция под аренду
С удивлением обнаружил, что жить на 4..5 этаже очень и очень. Оказалось, что шум больше слышно на верхних этажах. Проветривается лучше. Тяга вентиляции работает естественно без принуждения. Смотреть в окно за обедом интересно, вовлекаешься в происходящее