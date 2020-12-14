Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен. Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96. Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной. Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка
А почему там нереально жить? Из-за шума от шоссе или там аообще придомовой не было?
beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен. Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96. Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной. Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка
А почему там нереально жить? Из-за шума от шоссе или там аообще придомовой не было?
Придомовой почти нет. Площадка на 3 этаже небольшая. Есть такие жк, которые по ряду причин без особого умысла девелопера, меняют своё назначение. Это сейчас комендантский час. А так, трафик круглосуточно
В кінці минулого року міністрка економіки Юлія Свириденко зазначала, що на 2023 рік за програмою "єОселя" уряд хоче задовольнити попит на 12 000 - 15 000 квартир. "Це програма не на рік, а на роки і ця цифра (12-15 тис. квартир) має бути кожного року", - обіцяла тоді Свириденко.
Проте, як повідомляє Opendatabot, посилаючись на дані "Укрфінжитло", з жовтня 2022-го по червень 2023 року за пільговою програмою "єОселя" видали всього 1 666 іпотек/квартир на суму 2,28 млрд грн.
В той же час 43 939 громадян подали 139 846 заявок на отримання пільгової іпотеки.
Більш ніж втричі більша кількість заявок пов'язана з тим, що одна людина може водночас подаватись на програму у різні банки.
Тобто поки отримати пільгову іпотеку за програмою змогли не більше 4% заявників, що подались до програми "єОселя".