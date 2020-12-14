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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11043110441104511046>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:Купил варшавский плюс во второй раз. Начал ремонт.
Я так понимаю, сегодня продаётся самое дешёвое. Посмотрим

какую площадь взяли? цена за метр?
64 м2. 80 куе. Но вид во двор. Там это трабл
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Faceless , цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..
Там ще й проблема з колектором поряд є, то ж питання чим дихати насправді дуже актуальне
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Hotab написав: цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..

на 30м этаже проблем с чистотой воздуха нет
а вид на закаты там должен быть офигенный)

а вообще концепция под аренду


Так, на високих поверхах має бути норм повітря, але шум все одно нікуди не дівається.
Манхетен це як готель-переросток.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:57

  beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен.
Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96.
Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной.
Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка

А почему там нереально жить? Из-за шума от шоссе или там аообще придомовой не было?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:02

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Hotab написав: цікаве планування. Але оті шосе навколо.. З тягнучками, як же без них. Чим там дихати..

на 30м этаже проблем с чистотой воздуха нет
а вид на закаты там должен быть офигенный)

а вообще концепция под аренду


Так, на високих поверхах має бути норм повітря, але шум все одно нікуди не дівається.
Манхетен це як готель-переросток.


на все є своя ціна
якщо там буде коштувати 50-60 метрів за 35-40к то можна розглянути
інакше, ну хз
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Нумізматика УКРАЇНА написав:на все є своя ціна
якщо там буде коштувати 50-60 метрів за 35-40к

Смішно, смішно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  beee написав:Я в 2019 попал так с квартирой в Victory 5. Это сосед Манхеттен.
Купил за 68 однуху. С видом на детскую площадку причём. Ремонт 15. И продал еле еле за 96.
Продавалась долго. 4 месяца. Купили её под аренду. Главное, что концепция всех этих домов - не для жизни. Это всё нужно называть апартаментами, а не квартирами. Манхеттен это провальная концепция доходных домов с максимальной стоимостью вполовину ниже заявленной.
Иногда кажется, что покупатели, архитекторы или девелоперы сошли с ума. Как можно вообще там жить, загадка

А почему там нереально жить? Из-за шума от шоссе или там аообще придомовой не было?
Придомовой почти нет. Площадка на 3 этаже небольшая.
Есть такие жк, которые по ряду причин без особого умысла девелопера, меняют своё назначение. Это сейчас комендантский час. А так, трафик круглосуточно
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:14

  Faceless написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:на все є своя ціна
якщо там буде коштувати 50-60 метрів за 35-40к

Смішно, смішно


але ті ціни що за нього хочуть ще більше смішно
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:14

https://mbiz.censor.net/resonance/3430211/rezultaty_yeoselya_grosheyi_nemaye_ipoteku_otrymaly_4_uchasnykiv
В кінці минулого року міністрка економіки Юлія Свириденко зазначала, що на 2023 рік за програмою "єОселя" уряд хоче задовольнити попит на 12 000 - 15 000 квартир. "Це програма не на рік, а на роки і ця цифра (12-15 тис. квартир) має бути кожного року", - обіцяла тоді Свириденко.

Проте, як повідомляє Opendatabot, посилаючись на дані "Укрфінжитло", з жовтня 2022-го по червень 2023 року за пільговою програмою "єОселя" видали всього 1 666 іпотек/квартир на суму 2,28 млрд грн.

В той же час 43 939 громадян подали 139 846 заявок на отримання пільгової іпотеки.

Більш ніж втричі більша кількість заявок пов'язана з тим, що одна людина може водночас подаватись на програму у різні банки.

Тобто поки отримати пільгову іпотеку за програмою змогли не більше 4% заявників, що подались до програми "єОселя".
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:14

  beee написав:
Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:Купил варшавский плюс во второй раз. Начал ремонт.
Я так понимаю, сегодня продаётся самое дешёвое. Посмотрим

какую площадь взяли? цена за метр?
64 м2. 80 куе. Но вид во двор. Там это трабл

в2022 было 900уе/м2 я даже кидал сюда обявление. дешевей неепический.
vitaliiangel
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