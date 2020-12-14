Додано: Чет 13 лип, 2023 14:18

rjkz написав:

Это вам из Чернигова так хорошо видно?

И сколько стен настроили тоже видно?

И опыт сдачи в аренду в Киеве есть? Это вам из Чернигова так хорошо видно?И сколько стен настроили тоже видно?И опыт сдачи в аренду в Киеве есть?

В Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади. Даже если половина вымрет, будет 44 м2, и это все равно меньше, чем там куда вы перебрались (на одного американца 70 м2). Так что квадратных метров много не бывает.Я ору всем. За 30 лет в Украине сократилось рабочей силы всего на 11%, или примерно на 0.35% в год.Но а следующие 15 лет рабочая сила будет сокращаться со скоростью 2% в год. Почувствуйте разницу, 0.35% и 2%Фактически через 15 лет мы будем иметь дуругую Украину, где вместо 3 строителей будет 2. Вместо 3 плиточников будет 2. Вместо 3 квартирсьемщиков 2. И т.д. такие тектонические сдвиги не происходят незаметно.