Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Это вам из Чернигова так хорошо видно? И сколько стен настроили тоже видно? И опыт сдачи в аренду в Киеве есть?
В Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади. Даже если половина вымрет, будет 44 м2, и это все равно меньше, чем там куда вы перебрались (на одного американца 70 м2). Так что квадратных метров много не бывает.
Я ору всем. За 30 лет в Украине сократилось рабочей силы всего на 11%, или примерно на 0.35% в год. Но а следующие 15 лет рабочая сила будет сокращаться со скоростью 2% в год. Почувствуйте разницу, 0.35% и 2% Фактически через 15 лет мы будем иметь дуругую Украину, где вместо 3 строителей будет 2. Вместо 3 плиточников будет 2. Вместо 3 квартирсьемщиков 2. И т.д. такие тектонические сдвиги не происходят незаметно.
BIGor написав:Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
когда вы покупаете свою квартиру, для себя вы фиксируете точку входа "раз и навсегда".
Когда арендуете (с намерением это делать 5-10-20 лет) вы фиксируете цену аренды максимум на год. Точка входа получается плавающая.
Через 5-10лет аренда возможно сделает х2 а ваш доход вырастет на 40% или вообще упадёт (и такое бывает). И быстро забетонироваться не выйдет, поскольку растёт аренда, с ней растёт доходность, соответственно растёт и цена квартиры. Это взаимосвязанные величины
на падающем рынке выгоднее арендовать, с оговоркой что ваш доход падает медленнее ставки аренды. На растущем выгоднее жить в своём. Потому что кроме роста аренды растёт и цена актива.
Рынок не может всё время расти или падать. За текущим падением тоже будет рост.
Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади.
Крім дефіциту житла треба ще і гроші тим, кому воно треба. В Африці живуть впʼятьох в будці з лози , обмазаною глиною. Там є дефіцит? Угу. Але мало хто купує цегляне, бо нема за що.
Це не значить, що неможливо запропонувати. У кого є гроші, ті мають особняки на 2 поверхи, електроенергію, Тойота прадо і їдять добре.
В Африці немає скорочення населення. Заявляється що на фоні депопуляції у КРЖН не має перспектив. А я кажу, що замість 22 м2 на одного, буде 39 м2 як в Германії. Тобто в Україні все ще є дефіцит житла. І покращувати житлові умови є куди навіть за рахунок померлих.
Тобто не будівництвом, а успадкуванням покращення житлових умов.
vitaliiangel , та я не стверджую, що квартири будуть за хліб роздавати. Доречі навпаки, в тій же Африці через дефіцит елітного, воно для вимогливих клієнтів коштує космос. Бо одиничні прєлесті (як у Макса) , кому треба - той заплатить. Нема пропозиції. Я про те, що дефіцит метрів на кількість населення ще зовсім не показник. Показник - наявність грошей в країні.
Щодо таблиці , ми ж ще в тіні маємо. Та і заробітчани шлють. Тобто реально грошей більше, ніж в бідних Африках.