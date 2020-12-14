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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11043110441104511046
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:18

  rjkz написав:
Это вам из Чернигова так хорошо видно?
И сколько стен настроили тоже видно?
И опыт сдачи в аренду в Киеве есть?

В Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади. Даже если половина вымрет, будет 44 м2, и это все равно меньше, чем там куда вы перебрались (на одного американца 70 м2). Так что квадратных метров много не бывает.

Я ору всем. За 30 лет в Украине сократилось рабочей силы всего на 11%, или примерно на 0.35% в год.
Но а следующие 15 лет рабочая сила будет сокращаться со скоростью 2% в год. Почувствуйте разницу, 0.35% и 2%
Фактически через 15 лет мы будем иметь дуругую Украину, где вместо 3 строителей будет 2. Вместо 3 плиточников будет 2. Вместо 3 квартирсьемщиков 2. И т.д. такие тектонические сдвиги не происходят незаметно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:25

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Коли відбувається таке драматичне падіння як зараз - однозначно вигідніше (і менш ризикованіше) пересидіти в оренді.
когда вы покупаете свою квартиру, для себя вы фиксируете точку входа "раз и навсегда".

Когда арендуете (с намерением это делать 5-10-20 лет) вы фиксируете цену аренды максимум на год. Точка входа получается плавающая.

Через 5-10лет аренда возможно сделает х2 а ваш доход вырастет на 40% или вообще упадёт (и такое бывает). И быстро забетонироваться не выйдет, поскольку растёт аренда, с ней растёт доходность, соответственно растёт и цена квартиры. Это взаимосвязанные величины

на падающем рынке выгоднее арендовать, с оговоркой что ваш доход падает медленнее ставки аренды. На растущем выгоднее жить в своём. Потому что кроме роста аренды растёт и цена актива.

Рынок не может всё время расти или падать. За текущим падением тоже будет рост.

цікаво, в Японії вже закінчилося "падіння"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:29

  flyman написав:цікаво, в Японії вже закінчилося "падіння"

Вже кілька років як.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:29

Zebra ,
Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади.


Крім дефіциту житла треба ще і гроші тим, кому воно треба.
В Африці живуть впʼятьох в будці з лози , обмазаною глиною. Там є дефіцит? Угу. Але мало хто купує цегляне, бо нема за що.

Це не значить, що неможливо запропонувати. У кого є гроші, ті мають особняки на 2 поверхи, електроенергію, Тойота прадо і їдять добре.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:33

  Hotab написав:Zebra ,
Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади.


Крім дефіциту житла треба ще і гроші тим, кому воно треба.
В Африці живуть впʼятьох в будці з лози , обмазаною глиною. Там є дефіцит? Угу. Але мало хто купує цегляне, бо нема за що.

Це не значить, що неможливо запропонувати. У кого є гроші, ті мають особняки на 2 поверхи, електроенергію, Тойота прадо і їдять добре.

Середня місячна заробітна плата в країнах Африки і Україні на початок 2016 року, долл США.

Зображення
Сейчас средняя выше чем в 2016, примерно 400$
допустим упадём до 150$ (если доллар станет па 100)
смотрим цены в Египте (там сверху можно выбрать гривну или доллар)
https://ru.traveltables.com/country/egy ... of-living/

в теории это то что нас ждёт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:44

  Hotab написав:Zebra ,
Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади.


Крім дефіциту житла треба ще і гроші тим, кому воно треба.
В Африці живуть впʼятьох в будці з лози , обмазаною глиною. Там є дефіцит? Угу. Але мало хто купує цегляне, бо нема за що.

Це не значить, що неможливо запропонувати. У кого є гроші, ті мають особняки на 2 поверхи, електроенергію, Тойота прадо і їдять добре.

В Африці немає скорочення населення.
Заявляється що на фоні депопуляції у КРЖН не має перспектив. А я кажу, що замість 22 м2 на одного, буде 39 м2 як в Германії. Тобто в Україні все ще є дефіцит житла. І покращувати житлові умови є куди навіть за рахунок померлих.

Тобто не будівництвом, а успадкуванням покращення житлових умов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:45

vitaliiangel , та я не стверджую, що квартири будуть за хліб роздавати. Доречі навпаки, в тій же Африці через дефіцит елітного, воно для вимогливих клієнтів коштує космос. Бо одиничні прєлесті (як у Макса) , кому треба - той заплатить. Нема пропозиції.
Я про те, що дефіцит метрів на кількість населення ще зовсім не показник. Показник - наявність грошей в країні.

Щодо таблиці , ми ж ще в тіні маємо. Та і заробітчани шлють. Тобто реально грошей більше, ніж в бідних Африках.
Hotab
 
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