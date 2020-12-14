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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:32
Hotab написав:
Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.
главное не пропадай с форума)
Hotab написав:
А на продаж?
Каїр:
Цена за м2 на покупку квартиры в центре города
929.60 $
Цена за м2 на покупку квартиры за пределами центра города
502.76 $
там курс гривны несвежий
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vitaliiangel
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Додано: Чет 13 лип, 2023 15:46
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Щодо таблиці , ми ж ще в тіні маємо. Та і заробітчани шлють. Тобто реально грошей більше, ніж в бідних Африках.
таблица интересна тем что в Киеве на моменте цены арены примерно как в Каире.
А на продаж?
Каїр:
Ціна за м2 на покупку квартири в центрі міста
27,439.51 ₴
Ціна за м2 на покупку квартири за межами центру міста
14,840.24 ₴
Я не стверджую, що будемо падати сильно і довго. Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.
ви забули що в каїрі не має зими і не треба будувати квартири з гвп та опаленням
будьвництво тому в рази 2 дешевше
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Додано: Чет 13 лип, 2023 15:50
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.
главное не пропадай с форума)
Hotab написав:
А на продаж?
Каїр:
Цена за м2 на покупку квартиры в центре города
929.60 $
Цена за м2 на покупку квартиры за пределами центра города
502.76 $
там курс гривны несвежий
це елітна новобудова чи хрущ 60-х років?
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Додано: Чет 13 лип, 2023 16:04
Нумізматика УКРАЇНА написав:
це елітна новобудова чи хрущ 60-х років?
по ссылке не указано
На Київщині запустили цементний завод і лінію зі спорудження модульних будинків
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Намагаємося максимально сприяти залученню іноземного бізнесу і міжнародних компаній. Маємо багато зустрічей, переговорів, зокрема з великим бізнесом зі США. Так, уже запущено завод із виробництва цементу та лінію зі спорудження модульних приватних будинків», – сказав Кравченко.
Він зазначив, що на фінальній стадії знаходиться спорудження заводу з виготовлення цементу та бетону.
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vitaliiangel
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