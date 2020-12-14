Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Нумізматика УКРАЇНА написав:це елітна новобудова чи хрущ 60-х років?
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На Київщині запустили цементний завод і лінію зі спорудження модульних будинків
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Намагаємося максимально сприяти залученню іноземного бізнесу і міжнародних компаній. Маємо багато зустрічей, переговорів, зокрема з великим бізнесом зі США. Так, уже запущено завод із виробництва цементу та лінію зі спорудження модульних приватних будинків», – сказав Кравченко.
Він зазначив, що на фінальній стадії знаходиться спорудження заводу з виготовлення цементу та бетону.
барабашов написав:Hotab Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)
Там в Египте население приростает на 2% в год, как и в Иране, как и в Турции, и остальном ближнем востоке. Есть вариант, что эти десятки миллионов людей могут устроить великое переселение народов и в наш жилищный фонд (что может быть условием вступление в ЕС). Им бабушатники за премиум класс встанут.
Zebra написав:сть вариант, что эти десятки миллионов людей могут устроить великое переселение народов и в наш жилищный фонд (что может быть условием вступление в ЕС). Им бабушатники за премиум класс встанут.
только "не эти", а те кто сейчас живут в европах на дотациях. Вполне здравая мысль.