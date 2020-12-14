RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110451104611047110481104911050>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:32

  Hotab написав:Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.
главное не пропадай с форума)
  Hotab написав:А на продаж?
Каїр:

Цена за м2 на покупку квартиры в центре города
929.60 $
Цена за м2 на покупку квартиры за пределами центра города
502.76 $

там курс гривны несвежий
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18325
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2172 раз.
Подякували: 3105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:46

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Щодо таблиці , ми ж ще в тіні маємо. Та і заробітчани шлють. Тобто реально грошей більше, ніж в бідних Африках.
таблица интересна тем что в Киеве на моменте цены арены примерно как в Каире.


А на продаж?
Каїр:
Ціна за м2 на покупку квартири в центрі міста
27,439.51 ₴
Ціна за м2 на покупку квартири за межами центру міста
14,840.24 ₴



Я не стверджую, що будемо падати сильно і довго. Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.


ви забули що в каїрі не має зими і не треба будувати квартири з гвп та опаленням
будьвництво тому в рази 2 дешевше
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.07.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:50

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.
главное не пропадай с форума)
  Hotab написав:А на продаж?
Каїр:

Цена за м2 на покупку квартиры в центре города
929.60 $
Цена за м2 на покупку квартиры за пределами центра города
502.76 $

там курс гривны несвежий


це елітна новобудова чи хрущ 60-х років?
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.07.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:04

  Нумізматика УКРАЇНА написав:це елітна новобудова чи хрущ 60-х років?
по ссылке не указано
На Київщині запустили цементний завод і лінію зі спорудження модульних будинків

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Намагаємося максимально сприяти залученню іноземного бізнесу і міжнародних компаній. Маємо багато зустрічей, переговорів, зокрема з великим бізнесом зі США. Так, уже запущено завод із виробництва цементу та лінію зі спорудження модульних приватних будинків», – сказав Кравченко.

Він зазначив, що на фінальній стадії знаходиться спорудження заводу з виготовлення цементу та бетону.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18325
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2172 раз.
Подякували: 3105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:31

  барабашов написав:Hotab
Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)

Там в Египте население приростает на 2% в год, как и в Иране, как и в Турции, и остальном ближнем востоке. Есть вариант, что эти десятки миллионов людей могут устроить великое переселение народов и в наш жилищный фонд (что может быть условием вступление в ЕС). Им бабушатники за премиум класс встанут.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12128
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:37

  Zebra написав:сть вариант, что эти десятки миллионов людей могут устроить великое переселение народов и в наш жилищный фонд (что может быть условием вступление в ЕС). Им бабушатники за премиум класс встанут.
только "не эти", а те кто сейчас живут в европах на дотациях. Вполне здравая мысль.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18325
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2172 раз.
Подякували: 3105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:42

vitaliiangel , звідки у них гроші? З дотацій?
Hotab
 
Повідомлень: 9445
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:42

  Zebra написав:
  flyman написав:цікаво, в Японії вже закінчилося "падіння"

Вже кілька років як.

це те що почалося у 80х?
тоді через 40 років від 2008 КРЖН теж, майже поливину шляху вже пропадали, ще трохи
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 2671 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:47

допустим упадём до 150$

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Zebra ,
Украине даже на фоне депопуляции на одного человека приходится всего 22 м2 жилой площади.


Крім дефіциту житла треба ще і гроші тим, кому воно треба.
В Африці живуть впʼятьох в будці з лози , обмазаною глиною. Там є дефіцит? Угу. Але мало хто купує цегляне, бо нема за що.

Це не значить, що неможливо запропонувати. У кого є гроші, ті мають особняки на 2 поверхи, електроенергію, Тойота прадо і їдять добре.

Середня місячна заробітна плата в країнах Африки і Україні на початок 2016 року, долл США.

Зображення
Сейчас средняя выше чем в 2016, примерно 400$
допустим упадём до 150$ (если доллар станет па 100)
смотрим цены в Египте (там сверху можно выбрать гривну или доллар)
https://ru.traveltables.com/country/egy ... of-living/

в теории это то что нас ждёт

якщо впаде до $150,
тоді конспектуєм:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 2671 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:48

  Нумізматика УКРАЇНА написав:ви забули що в каїрі не має зими і не треба будувати квартири з гвп та опаленням
будьвництво тому в рази 2 дешевше

Більше того утримання житла дешевше, бо його не треба опалювати. А електроенергія там коштує копійки.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12128
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 110451104611047110481104911050>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16176318
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.