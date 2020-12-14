Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:цікаво, в Японії вже закінчилося "падіння"
Вже кілька років як.
це те що почалося у 80х? тоді через 40 років від 2008 КРЖН теж, майже поливину шляху вже пропадали, ще трохи
Новий бум в 2040-х скоріше за все. До нас ринуть мільйони мігрантів з близького сходу, бо вони там плодяться зі швидкістю +2% на рік. Ми вступимо в ЕС і нам скажуть прийняти 20 млн арабів, бо у них там якийсь голод чи засуха, і ми зобов'язані, бо нас буде 20 млн, на "восполнєниє потєрь"
мух а огурцы помидоры клубника входят в те 117? еще у тебя ж 3-4 кавалирки, какая в сумме комуналка по ним? у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит. Зимой на 50% больше. это не считая проверки счетчиков, вентканалов (там где газ) и прочую муйню, которая постоянно выстреливает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
мух а огурцы помидоры клубника входят в те 117? еще у тебя ж 3-4 кавалирки, какая в сумме комуналка по ним? у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит. Зимой на 50% больше. это не считая проверки счетчиков, вентканалов (там где газ) и прочую муйню, которая постоянно выстреливает.
помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був), так як опалення е.е., так що там лише іде оплата від площі в ОСББ, менше $10 з кавалірки