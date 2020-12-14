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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104611047110481104911050>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:49

  Hotab написав: Я взагалі не знаю, чи бачу себе через 5-10 років в Україні. Буде видно по новій роботі і як себе буде почувати авіакомпанія.

WAT?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:51

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:цікаво, в Японії вже закінчилося "падіння"

Вже кілька років як.

це те що почалося у 80х?
тоді через 40 років від 2008 КРЖН теж, майже поливину шляху вже пропадали, ще трохи

Новий бум в 2040-х скоріше за все. До нас ринуть мільйони мігрантів з близького сходу, бо вони там плодяться зі швидкістю +2% на рік. Ми вступимо в ЕС і нам скажуть прийняти 20 млн арабів, бо у них там якийсь голод чи засуха, і ми зобов'язані, бо нас буде 20 млн, на "восполнєниє потєрь"
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:51

  Zebra написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:ви забули що в каїрі не має зими і не треба будувати квартири з гвп та опаленням
будьвництво тому в рази 2 дешевше

Більше того утримання житла дешевше, бо його не треба опалювати. А електроенергія там коштує копійки.

можна поставити сонячні панелі і крутити дулі ЛРА
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:53

  flyman написав:тоді конспектуєм:
мух а огурцы помидоры клубника входят в те 117? еще у тебя ж 3-4 кавалирки, какая в сумме комуналка по ним? у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит. Зимой на 50% больше. это не считая проверки счетчиков, вентканалов (там где газ) и прочую муйню, которая постоянно выстреливает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:55

  flyman написав:
  Zebra написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:ви забули що в каїрі не має зими і не треба будувати квартири з гвп та опаленням
будьвництво тому в рази 2 дешевше

Більше того утримання житла дешевше, бо його не треба опалювати. А електроенергія там коштує копійки.

можна поставити сонячні панелі і крутити дулі ЛРА

Коли їхав на екскурсію в Каїр, то пів дороги великі вітрогенератори. Одразу видно, що є господарі на тій землі.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:58

  Hotab написав:vitaliiangel , звідки у них гроші? З дотацій?

ЕС може усім цим людям запропнувати разову компенсацію за переїзд в Україну. Практика разової премії за те, щоб покинули країну - є.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:03

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:тоді конспектуєм:
мух а огурцы помидоры клубника входят в те 117? еще у тебя ж 3-4 кавалирки, какая в сумме комуналка по ним? у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит. Зимой на 50% больше. это не считая проверки счетчиков, вентканалов (там где газ) и прочую муйню, которая постоянно выстреливает.

помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
так як опалення е.е., так що там лише іде оплата від площі в ОСББ, менше $10 з кавалірки

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/119-2023.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:05

flyman , скільки ойтішніку платять за годину, що він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:10

  flyman написав:помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
целый год они что сами себя садят и собирают?
  Hotab написав:він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
может электричка его единственное живое общение...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:16

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
целый год они что сами себя садят и собирают?
  Hotab написав:він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
может электричка его единственное живое общение...

робота 8 год в день, 40 год. в тиждень, тобто залишається цілих ДВА вихідних дні, і ще 8 вільних годин в будні (і ще 8 на сон)
flyman
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