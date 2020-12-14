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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11047110481104911050>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:19

  Hotab написав:flyman , скільки ойтішніку платять за годину, що він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність? :lol:

екологічні овочі , стиглі ! не так просто знайти.
В яку тему форуму не зайдеш там всюди одні й ті самі дописувачі ... Спеціалісти широкого профілю ... і обговорюють все крім теми :? був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:19

flyman , ти на заводі токарний станок настроюєш від дзвінка до дзвінка?
Якщо пропрацюєш 9-ту годину, то на помідори на весь рік не заробиш? :D
був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості

З хештегом розібрався?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:24

  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.
  yama написав:В яку тему форуму не зайдеш там всюди одні й ті самі дописувачі .
других писателей у меня для вас нет
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 17:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:24

  Hotab написав:flyman , ти на заводі токарний станок настроюєш від дзвінка до дзвінка?
Якщо пропрацюєш 9-ту годину, то на помідори на весь рік не заробиш? :D

давно "вільний графік",
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,
що вам до мого вільного часу?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходи
щось дуже малі обєкти , у мене зимою за одну 2-шку майже стільки виходить ... .чи Комунальні послуги це тільки ЖЕК (двірничка вивіз сміття ) ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:27

  yama написав:
  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходи
щось дуже малі обєкти , у мене зимою за одну 2-шку майже стільки виходить ... .чи Комунальні послуги це тільки ЖЕК (двірничка вивіз сміття ) ?

ещё абонка на газ и воду. Если нет арендаторов на чьи плечи это счастье ложится?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:27

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
целый год они что сами себя садят и собирают?
  Hotab написав:він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
может электричка его единственное живое общение...

робота 8 год в день, 40 год. в тиждень, тобто залишається цілих ДВА вихідних дні, і ще 8 вільних годин в будні (і ще 8 на сон)

ще треба врахувати що робота це 9 годин ( мало хто за обід встигає займатися своїми справами) + дорога зазвичай 1 година на роботу і 1 година з роботи це вже 12 годи, додаємо сон 8 годин і залишається 24-20= 4 години з яких треба зробити якісь хатні справи ( слуг ще нема) помитися\ приготувати поїсти і просто відпочити залишиться 2-3 години вільного часу на добу
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:28

  vitaliiangel написав:
  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.

тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:30

  yama написав:
  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходи
щось дуже малі обєкти , у мене зимою за одну 2-шку майже стільки виходить ... .чи Комунальні послуги це тільки ЖЕК (двірничка вивіз сміття ) ?

якщо користуєшся (вода, е.е.), то платиш, ні, то 0
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:32

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.

тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

муха ты хитрая жопа. я ж прямо спросил сколько кг клубники огурцов и помидоров ты съел в июне? если овощи с грядки, закрывай свой блог, потратить 117$ на пиво и чипсы много ума не надо.
vitaliiangel
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