Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:flyman , скільки ойтішніку платять за годину, що він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
екологічні овочі , стиглі ! не так просто знайти. В яку тему форуму не зайдеш там всюди одні й ті самі дописувачі ... Спеціалісти широкого профілю ... і обговорюють все крім теми був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
flyman написав:помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
целый год они что сами себя садят и собирают?
Hotab написав:він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
может электричка его единственное живое общение...
робота 8 год в день, 40 год. в тиждень, тобто залишається цілих ДВА вихідних дні, і ще 8 вільних годин в будні (і ще 8 на сон)
ще треба врахувати що робота це 9 годин ( мало хто за обід встигає займатися своїми справами) + дорога зазвичай 1 година на роботу і 1 година з роботи це вже 12 годи, додаємо сон 8 годин і залишається 24-20= 4 години з яких треба зробити якісь хатні справи ( слуг ще нема) помитися\ приготувати поїсти і просто відпочити залишиться 2-3 години вільного часу на добу