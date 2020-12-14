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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11047110481104911050
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:33

  yama написав:ще треба врахувати що робота це 9 годин ( мало хто за обід встигає займатися своїми справами) + дорога зазвичай 1 година на роботу і 1 година з роботи це вже 12 годи, додаємо сон 8 годин і залишається 24-20= 4 години з яких треба зробити якісь хатні справи ( слуг ще нема) помитися\ приготувати поїсти і просто відпочити залишиться 2-3 години вільного часу на добу

ковідоноя -> віддалена робота -> 3++ години тепер твої(обід, дорога, 9+1+1=11 єслічьо)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:35

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.

тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

очень интересно но очень мало информации , например меню на $77-80 в месяц что б жить а не спать https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023-2021-2.html
Успіх Долярчик певно вас почитав і купи собі того смарта , доречі його вже здали ? Успіх ваш послідовник ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 13 лип, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:37

flyman ,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,


А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:44

  vitaliiangel написав:я ж прямо спросил сколько кг клубники огурцов и помидоров ты съел в июне? если овощи с грядки, закрывай свой блог, потратить 117$ на пиво и чипсы много ума не надо.

все нормально, вітамінного голодування думаю не спостерігається, огірки, кабачки, молода картпопля, цибуля, окріп та петрушка вже "свої"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:45

  Hotab написав:flyman ,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,


А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно. :oops:

пацталом, будем мірятися жінками одночасно/сумарно, лол, да сльоз
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лип, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46

  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит.


настал вечер огуительніх историй)
прям как в двух... в трёх хрущиках.
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
кстати Вы еще в Ирпень не вернулись?

З.Ы.
и находятся таки ещё люди которые Мухе дают советы)))
uaprofi
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  Hotab написав:а сумарно
суммарно неинтересно :oops:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50

  Hotab написав:flyman ,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,


А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно. :oops:


так одночасно це более интересно
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:51

  uaprofi написав:А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
у меня нет киевских хрущей не с чем сравнивать. Далее планирую покупать новую коммерцию. только цены на то что целое, по сравнению с 2016 кусаются х2
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:56

  uaprofi написав:
  Hotab написав:flyman ,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,


А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно. :oops:


так одночасно це более интересно

Не вимагайте від мухи багато.
Hotab
 
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