Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:33
yama написав:
ще треба врахувати що робота це 9 годин ( мало хто за обід встигає займатися своїми справами) + дорога зазвичай 1 година на роботу і 1 година з роботи це вже 12 годи, додаємо сон 8 годин і залишається 24-20= 4 години з яких треба зробити якісь хатні справи ( слуг ще нема) помитися\ приготувати поїсти і просто відпочити залишиться 2-3 години вільного часу на добу
ковідоноя -> віддалена робота -> 3++ години тепер твої(обід, дорога, 9+1+1=11 єслічьо)
flyman
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:35
flyman написав: vitaliiangel написав: yama написав:
був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.
тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ
Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ
очень интересно но очень мало информации , например меню на $77-80 в месяц что б жить а не спать
https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023-2021-2.html
Успіх Долярчик певно вас почитав і купи собі того смарта , доречі його вже здали ? Успіх ваш послідовник ?
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yama
в Чет 13 лип, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
yama
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:37
flyman
,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,
А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно.
Hotab
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:44
vitaliiangel написав:
я ж прямо спросил сколько кг клубники огурцов и помидоров ты съел в июне? если овощи с грядки, закрывай свой блог, потратить 117$ на пиво и чипсы много ума не надо.
все нормально, вітамінного голодування думаю не спостерігається, огірки, кабачки, молода картпопля, цибуля, окріп та петрушка вже "свої"
flyman
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:45
Hotab написав: flyman
,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,
А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно.
пацталом, будем мірятися жінками одночасно/сумарно, лол, да сльоз
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flyman
в Чет 13 лип, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46
vitaliiangel написав:
у меня только комуналь
по всем моим объектам
около
5 тыс.
выходит.
настал вечер огуительніх историй)
прям как в двух... в трёх хрущиках.
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
кстати Вы еще в Ирпень не вернулись?
З.Ы.
и находятся таки ещё люди которые Мухе дают советы)))
uaprofi
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50
Hotab написав: flyman
,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,
А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно.
так одночасно це более интересно
uaprofi
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:51
uaprofi написав:
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
у меня нет киевских хрущей не с чем сравнивать. Далее планирую покупать новую коммерцию. только цены на то что целое, по сравнению с 2016 кусаются х2
vitaliiangel
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:56
uaprofi написав: Hotab написав: flyman
,
мені от цікаво, у вас там тройнічок на трьох,
А у тебе було 2 жінки? 😄
Не одночасно, а сумарно.
так одночасно це более интересно
Не вимагайте від мухи багато.
Hotab
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