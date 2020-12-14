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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11046110471104811049>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:27

  yama написав:
  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходи
щось дуже малі обєкти , у мене зимою за одну 2-шку майже стільки виходить ... .чи Комунальні послуги це тільки ЖЕК (двірничка вивіз сміття ) ?

ещё абонка на газ и воду. Если нет арендаторов на чьи плечи это счастье ложится?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:27

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
целый год они что сами себя садят и собирают?
  Hotab написав:він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
может электричка его единственное живое общение...

робота 8 год в день, 40 год. в тиждень, тобто залишається цілих ДВА вихідних дні, і ще 8 вільних годин в будні (і ще 8 на сон)

ще треба врахувати що робота це 9 годин ( мало хто за обід встигає займатися своїми справами) + дорога зазвичай 1 година на роботу і 1 година з роботи це вже 12 годи, додаємо сон 8 годин і залишається 24-20= 4 години з яких треба зробити якісь хатні справи ( слуг ще нема) помитися\ приготувати поїсти і просто відпочити залишиться 2-3 години вільного часу на добу
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:28

  vitaliiangel написав:
  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.

тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:30

  yama написав:
  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходи
щось дуже малі обєкти , у мене зимою за одну 2-шку майже стільки виходить ... .чи Комунальні послуги це тільки ЖЕК (двірничка вивіз сміття ) ?

якщо користуєшся (вода, е.е.), то платиш, ні, то 0
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:35

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  yama написав:був би я адмін перебанив би всіх за овочі в темі нерухомості
ну привет. обсуждается преимущество локаций: кавалирка в жулянах и овощи с атб или дача и овощи с грядки.

тут розписано успішний успіх:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
Варіант 1
оКРЖН біля приміського ШРТ, дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

Варіант 2
КРЖН біля приміського ШРТ (Святошин/КарДачі/К-Волиньський/Дарниця) дача вздовж того ж кєрунку ШРТ

очень интересно но очень мало информации , например меню на $77-80 в месяц что б жить а не спать https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023-2021-2.html
Успіх Долярчик певно вас почитав і купи собі того смарта , доречі його вже здали ? Успіх ваш послідовник ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 13 лип, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46

  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит.


настал вечер огуительніх историй)
прям как в двух... в трёх хрущиках.
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
кстати Вы еще в Ирпень не вернулись?

З.Ы.
и находятся таки ещё люди которые Мухе дают советы)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:51

  uaprofi написав:А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
у меня нет киевских хрущей не с чем сравнивать. До войны выхлоп 12% годовых. Надеюсь после ее окончания выйти на эту же цифру. И далее планирую покупать новую коммерцию.

для сравнения с хрущами. договор на 3 года. арендатор заехал, сделал косметику под свой стиль, завёз мебель установил сигнализацию и обратный осмос. В хрущах арендаторы тоже таким болеют?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:19

  Hotab написав:vitaliiangel , звідки у них гроші? З дотацій?

там собственники иностранцы, кажется французы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:23

  vitaliiangel написав:
  beee написав:
Нумізматика УКРАЇНА написав:какую площадь взяли? цена за метр?
64 м2. 80 куе. Но вид во двор. Там это трабл

в2022 было 900уе/м2 я даже кидал сюда обявление. дешевей неепический.

Так все копейчушки ждали "патрыста" за метр потомушо у расеи ракет дох...я, а мы как ПВО - них...я
Наверно мечтали чтоб побольше условных Варшавских разнесли, руководствуясь известной фразой от Вики Паллны
А теперь плача смотрят на свои банки с пачками подплесневелых соток с маленькими портретами 93года и клянут ПВО с Америкой, что курс нам держит
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:37

  барабашов написав:Наверно мечтали чтоб побольше условных Варшавских разнесли,
а представляете какой рост будет после войны, если все толстые кошельки с Бахмута/Мариуполя в Киев понаедут. Пусть даже 100тыс семей в сумме. Плюс военные что-то накопят. Ирпенские застройщики это понимают и строят (у кого есть кэш). Потому что деривативы переселенцев вряд ли устроят. А окно возможностей может оказаться по времени не очень большим.
vitaliiangel
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