Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:помідори та інші ягоди ростуть на дачі (перед нападом був цілий підвал закруток, хз. як тепер, рік там не був),
целый год они что сами себя садят и собирают?
Hotab написав:він в електричці їде в село (на дачу) , ковиряєьься в землі, щоб виростити овочі? Де тутрентабельність?
может электричка его единственное живое общение...
робота 8 год в день, 40 год. в тиждень, тобто залишається цілих ДВА вихідних дні, і ще 8 вільних годин в будні (і ще 8 на сон)
ще треба врахувати що робота це 9 годин ( мало хто за обід встигає займатися своїми справами) + дорога зазвичай 1 година на роботу і 1 година з роботи це вже 12 годи, додаємо сон 8 годин і залишається 24-20= 4 години з яких треба зробити якісь хатні справи ( слуг ще нема) помитися\ приготувати поїсти і просто відпочити залишиться 2-3 години вільного часу на добу
Нумізматика УКРАЇНА написав:какую площадь взяли? цена за метр?
64 м2. 80 куе. Но вид во двор. Там это трабл
в2022 было 900уе/м2 я даже кидал сюда обявление. дешевей неепический.
Так все копейчушки ждали "патрыста" за метр потомушо у расеи ракет дох...я, а мы как ПВО - них...я Наверно мечтали чтоб побольше условных Варшавских разнесли, руководствуясь известной фразой от Вики Паллны А теперь плача смотрят на свои банки с пачками подплесневелых соток с маленькими портретами 93года и клянут ПВО с Америкой, что курс нам держит
а представляете какой рост будет после войны, если все толстые кошельки с Бахмута/Мариуполя в Киев понаедут. Пусть даже 100тыс семей в сумме. Плюс военные что-то накопят. Ирпенские застройщики это понимают и строят (у кого есть кэш). Потому что деривативы переселенцев вряд ли устроят. А окно возможностей может оказаться по времени не очень большим.