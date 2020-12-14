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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11046110471104811049
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

рост будет однозначно
очень много покупанов бегает в поисках дешевого
ну очень много
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:43

  Нумізматика УКРАЇНА написав:рост будет однозначно
очень много покупанов бегает в поисках дешевого
ну очень много

Даже на фоне того, что во всем мире стагнация, новый виток кризиса и недвига падает?
В 2008 тоже многие думали, что кризис нас "минет" ...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:56

  Rack написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:рост будет однозначно
очень много покупанов бегает в поисках дешевого
ну очень много

Даже на фоне того, что во всем мире стагнация, новый виток кризиса и недвига падает?
В 2008 тоже многие думали, что кризис нас "минет" ...


да, до конца осени будет эйфория, фомо на рынках.
фрс ставку перестанут подымать, вот DXY ножи как раз показывает.

плюс наши что-то может покажут к концу лета-осени, мировое тогда будет маячить на носу.

короче, если кто-то хочет продать бетон ближайшие 0-5 лет - эта осень самое то, потом будет поздно
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:08

  Нумізматика УКРАЇНА написав:рост будет однозначно
очень много покупанов бегает в поисках дешевого
ну очень много

Ключове тут - дешевого
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:11

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Наверно мечтали чтоб побольше условных Варшавских разнесли,
а представляете какой рост будет после войны, если все толстые кошельки с Бахмута/Мариуполя в Киев понаедут. Пусть даже 100тыс семей в сумме. Плюс военные что-то накопят. Ирпенские застройщики это понимают и строят (у кого есть кэш). Потому что деривативы переселенцев вряд ли устроят. А окно возможностей может оказаться по времени не очень большим.

Нью васюки - ти спочатку порахуй скільки заробляє наш солдат в окопах, а ще треба вижити і сімʼї допомагати, маріупольські переселенці - ти їх бачив? Там грошей нема, у кого є - одиниці, багато хто переїхав до Києва після 2014
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:50

  cherchiltank написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:рост будет однозначно
очень много покупанов бегает в поисках дешевого
ну очень много

Ключове тут - дешевого

Бєздєнежні дони і донеси хочуть купити житло в Києві. Буває)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:53

  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:у меня только комуналь по всем моим объектам около 5 тыс. выходит.


настал вечер огуительніх историй)
прям как в двух... в трёх хрущиках.
А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
кстати Вы еще в Ирпень не вернулись?

З.Ы.
и находятся таки ещё люди которые Мухе дают советы)))

Вихлоп у ірпіньської панянки такий , що вона вже два роки збирає на старий Ланос,і все ніяк.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:55

  Frant написав:Вихлоп у ірпіньської панянки такий , що вона вже два роки збирає на старий Ланос,і все ніяк.
почему ты ей не поможешь, только ноешь как ей плохо...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:55

  барабашов написав:Hotab
Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)


Смешит ваша инфа 20-летнейдавности )))
Пока в Украине п..ели и п..или, даже Египет давно обошел по качествту, при цене в 3-4-5 раз ниже. Вот ловите ссылки снова.

Вот для примера - город в городе в Каире, Sheikh Zayed City
(Эмираты построили, лучше Дубая т.к. не так жарко, а качество не ниже)
Такая элитка в Киеве 3000-4000$ за метр
a там ... тадам 300-800$ за метр (с ремонтом и техникой)
Вот это и есть будущее Киева, если пригласят Шейхов строить

https://www.propertyfinder.eg/en/search ... 310000&t=1

Или могут продолжать ничего не делать и ловить последних л.. (незнающих),
но последние скоро выедут из Украины от таких кидал.
(а нахалстрой в Каире 50$-150$ за метр)
Goibhniu
 
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