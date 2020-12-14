Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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а представляете какой рост будет после войны, если все толстые кошельки с Бахмута/Мариуполя в Киев понаедут. Пусть даже 100тыс семей в сумме. Плюс военные что-то накопят. Ирпенские застройщики это понимают и строят (у кого есть кэш). Потому что деривативы переселенцев вряд ли устроят. А окно возможностей может оказаться по времени не очень большим.
Нью васюки - ти спочатку порахуй скільки заробляє наш солдат в окопах, а ще треба вижити і сімʼї допомагати, маріупольські переселенці - ти їх бачив? Там грошей нема, у кого є - одиниці, багато хто переїхав до Києва після 2014
барабашов написав:Hotab Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)
Смешит ваша инфа 20-летнейдавности ))) Пока в Украине п..ели и п..или, даже Египет давно обошел по качествту, при цене в 3-4-5 раз ниже. Вот ловите ссылки снова.
Вот для примера - город в городе в Каире, Sheikh Zayed City (Эмираты построили, лучше Дубая т.к. не так жарко, а качество не ниже) Такая элитка в Киеве 3000-4000$ за метр a там ... тадам 300-800$ за метр (с ремонтом и техникой) Вот это и есть будущее Киева, если пригласят Шейхов строить