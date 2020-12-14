Додано: Чет 13 лип, 2023 20:55

барабашов написав: Hotab

Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами) Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)

Смешит ваша инфа 20-летнейдавности )))Пока в Украине п..ели и п..или, даже Египет давно обошел по качествту, при цене в 3-4-5 раз ниже. Вот ловите ссылки снова.Вот для примера - город в городе в Каире, Sheikh Zayed City(Эмираты построили, лучше Дубая т.к. не так жарко, а качество не ниже)Такая элитка в Киеве 3000-4000$ за метрa там ... тадам 300-800$ за метр (с ремонтом и техникой)Вот это и есть будущее Киева, если пригласят Шейхов строитьИли могут продолжать ничего не делать и ловить последних л.. (незнающих),но последние скоро выедут из Украины от таких кидал.(а нахалстрой в Каире 50$-150$ за метр)