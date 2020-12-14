RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11047110481104911050
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Goibhniu написав:
  барабашов написав:Hotab
Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)


Смешит ваша инфа 20-летнейдавности )))
Пока в Украине п..ели и п..или, даже Египет давно обошел по качествту, при цене в 3-4-5 раз ниже. Вот ловите ссылки снова.

Вот для примера - город в городе в Каире, Sheikh Zayed City
(Эмираты построили, лучше Дубая т.к. не так жарко, а качество не ниже)
Такая элитка в Киеве 3000-4000$ за метр
a там ... тадам 300-800$ за метр (с ремонтом и техникой)
Вот это и есть будущее Киева, если пригласят Шейхов строить

https://www.propertyfinder.eg/en/search ... 310000&t=1

Или могут продолжать ничего не делать и ловить последних л.. (незнающих),
но последние скоро выедут из Украины от таких кидал.
(а нахалстрой в Каире 50$-150$ за метр)


Щоб зараз не шукати, зізнайтесь, ви клон hbbxgaf? Ну така ж дурня від посту до посту.
Ви Каїр реально бачили? Та в Києві у війну безпечніше.
Оте ваше посилання. Ви не в змозі відрізнити реальне фото від рендеру?

Елітки ви судячи з усього не бачили навіть на фото
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33396
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7780 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 11047110481104911050
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16176406
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (399)
13.07.2023 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.