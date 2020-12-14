Додано: Чет 13 лип, 2023 23:28

Прохожий написав: ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))

ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))

честно, я не понимаю как можно не понимать- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад- мировой кризис в след году- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мовуа, ещё может что быть:- выборов не будет- особое положение не отменят- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего миракто в теме - дополните плиз прогноз и риски