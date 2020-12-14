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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11047110481104911050
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Goibhniu написав:
  барабашов написав:Hotab
Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)


Смешит ваша инфа 20-летнейдавности )))
Пока в Украине п..ели и п..или, даже Египет давно обошел по качествту, при цене в 3-4-5 раз ниже. Вот ловите ссылки снова.

Вот для примера - город в городе в Каире, Sheikh Zayed City
(Эмираты построили, лучше Дубая т.к. не так жарко, а качество не ниже)
Такая элитка в Киеве 3000-4000$ за метр
a там ... тадам 300-800$ за метр (с ремонтом и техникой)
Вот это и есть будущее Киева, если пригласят Шейхов строить

https://www.propertyfinder.eg/en/search ... 310000&t=1

Или могут продолжать ничего не делать и ловить последних л.. (незнающих),
но последние скоро выедут из Украины от таких кидал.
(а нахалстрой в Каире 50$-150$ за метр)


Щоб зараз не шукати, зізнайтесь, ви клон hbbxgaf? Ну така ж дурня від посту до посту.
Ви Каїр реально бачили? Та в Києві у війну безпечніше.
Оте ваше посилання. Ви не в змозі відрізнити реальне фото від рендеру?

Елітки ви судячи з усього не бачили навіть на фото
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:54

  Прохожий написав:
  baraka написав:
да, до конца осени будет эйфория, фомо на рынках.
фрс ставку перестанут подымать, вот DXY ножи как раз показывает.

плюс наши что-то может покажут к концу лета-осени, мировое тогда будет маячить на носу.

короче, если кто-то хочет продать бетон ближайшие 0-5 лет - эта осень самое то, потом будет поздно

категорично однако
но...
так себе совет...
"аналитика" из серии "мусор на входе-мусор на выходе" :mrgreen:


да, моя ставка такая, разве что расширю прогноз до "продать нужно в осень-зима"

принимается аргументированная критика или своё виденье развития событий. Можете что-то сказать ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:03

  baraka написав:
  Прохожий написав:
  baraka написав:
да, до конца осени будет эйфория, фомо на рынках.
фрс ставку перестанут подымать, вот DXY ножи как раз показывает.

плюс наши что-то может покажут к концу лета-осени, мировое тогда будет маячить на носу.

короче, если кто-то хочет продать бетон ближайшие 0-5 лет - эта осень самое то, потом будет поздно

категорично однако
но...
так себе совет...
"аналитика" из серии "мусор на входе-мусор на выходе" :mrgreen:


да, моя ставка такая, разве что расширю прогноз до "продать нужно в осень-зима"

принимается аргументированная критика или своё виденье развития событий. Можете что-то сказать ?

та собственно все сказал)
ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))

кстати а в чем заключается ваша "ставка"?
что ставите на кон?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:22

  Прохожий написав:кстати а в чем заключается ваша "ставка"?
что ставите на кон?


бетон подойдёт ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:28

  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
baraka
 
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  #<1 ... 11047110481104911050
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