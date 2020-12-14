Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Hotab Вы были в Каире? Мой друг, путешественник, был(лет 12 назад). Там аналог нашей панельки 70х позиционируется суперлюксуриаппартшейхтетрис. А башен типа Г9а и Кловского шила вообще нет(в Бомбее к примеру есть и там цена доступна для 0.00001% пересичных). За 20кгрн метр в Каире будет нахалстрой в лучшем случае из монолита со стенками в полкирпича, в худшем - из г9вна со дна Нила скреплённого коровьим дер...мом и очагом вместо ЭЭ и газа(но баллоны рулят, в том числе и периодическими пожарами)
Смешит ваша инфа 20-летнейдавности ))) Пока в Украине п..ели и п..или, даже Египет давно обошел по качествту, при цене в 3-4-5 раз ниже. Вот ловите ссылки снова.
Вот для примера - город в городе в Каире, Sheikh Zayed City (Эмираты построили, лучше Дубая т.к. не так жарко, а качество не ниже) Такая элитка в Киеве 3000-4000$ за метр a там ... тадам 300-800$ за метр (с ремонтом и техникой) Вот это и есть будущее Киева, если пригласят Шейхов строить
Или могут продолжать ничего не делать и ловить последних л.. (незнающих), но последние скоро выедут из Украины от таких кидал. (а нахалстрой в Каире 50$-150$ за метр)
Щоб зараз не шукати, зізнайтесь, ви клон hbbxgaf? Ну така ж дурня від посту до посту. Ви Каїр реально бачили? Та в Києві у війну безпечніше. Оте ваше посилання. Ви не в змозі відрізнити реальне фото від рендеру?
Елітки ви судячи з усього не бачили навіть на фото
Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать - мы после войны, с почти уполовиненным ВВП - денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять) - деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад - мировой кризис в след году - рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет - население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные") - уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт - солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет - когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть: - выборов не будет - особое положение не отменят - Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира