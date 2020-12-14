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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:42
baraka написав: Прохожий написав:
ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира
кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
Погоджуюсь на 100%
Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:45
baraka написав: Faceless написав:
Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину
а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.
или ещё есть ?
І безпілотників з вибухівкою ще нам додадуть. Московіти.
У них декілька заводів будується.
На відміну від зеленої єрмаківщини, вони щось да роблять.
П.С. раніше була імітація боротьби з корупцією. Зараз вже немає навіть імітації.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 14 лип, 2023 08:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:54
Frant написав: baraka написав: Faceless написав:
Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину
а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.
или ещё есть ?
І безпілотників з вибухівкою ще нам додадуть. Московіти.
У них декілька заводів будується.
На відміну від зеленої єрмаківщини, вони щось да роблять.
А наші що? Чи замість заводу безпілотників будують маєтки біля Сен-Тропе?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:42
baraka написав: Faceless написав:
Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину
а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.
или ещё есть ?
АТО2
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:55
vitaliiangel написав: барабашов написав:
Наверно мечтали чтоб побольше условных Варшавских разнесли,
а представляете какой рост будет после войны, если все толстые кошельки с Бахмута/Мариуполя в Киев понаедут. Пусть даже 100тыс семей в сумме. Плюс военные что-то накопят. Ирпенские застройщики это понимают и строят (у кого есть кэш). Потому что деривативы переселенцев вряд ли устроят. А окно возможностей может оказаться по времени не очень большим.
Ти зменш свої вологі фантазії.
Краще подумай, на чому ще зекономити, щоб назбирати і купити старий Ланос.
У воєнний час власний автотранспорт - не розкіш!
П.С. Ти бувала деінде, крім Ірпеня і Дніпра??? Схоже, що ні!
Твої уявлення про багачів Бахмута і Маріуполя свідчать про надзвичайно малий життєвий досвід. Куций,як у Буратіно.
Вчись, читай, тренуй пам'ять і логічне мислення. Насамперед - вивчи арифметику!
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:16
Frant написав:
Ти зменш свої вологі фантазії.
Краще подумай, на чому ще зекономити, щоб назбирати і купити старий Ланос.
У воєнний час власний автотранспорт - не розкіш!
П.С. Ти бувала деінде, крім Ірпеня і Дніпра??? Схоже, що ні!
Твої уявлення про багачів Бахмута і Маріуполя свідчать про надзвичайно малий життєвий досвід. Куций,як у Буратіно.
Вчись, читай, тренуй пам'ять і логічне мислення. Насамперед - вивчи арифметику!
Людина зробила ребрендінг. Змінили нік, аватару. Що ще не так?
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