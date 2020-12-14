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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11048110491105011051
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:42

  baraka написав:
  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски

Погоджуюсь на 100%

Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:45

  baraka написав:
  Faceless написав:Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину


а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.

или ещё есть ? :)

І безпілотників з вибухівкою ще нам додадуть. Московіти.
У них декілька заводів будується.
На відміну від зеленої єрмаківщини, вони щось да роблять.
П.С. раніше була імітація боротьби з корупцією. Зараз вже немає навіть імітації.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 14 лип, 2023 08:06, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:54

  Frant написав:
  baraka написав:
  Faceless написав:Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину


а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.

или ещё есть ? :)

І безпілотників з вибухівкою ще нам додадуть. Московіти.
У них декілька заводів будується.
На відміну від зеленої єрмаківщини, вони щось да роблять.

А наші що? Чи замість заводу безпілотників будують маєтки біля Сен-Тропе?
BIGor
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:42

  baraka написав:
  Faceless написав:Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину


а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.

или ещё есть ? :)

АТО2
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:55

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Наверно мечтали чтоб побольше условных Варшавских разнесли,
а представляете какой рост будет после войны, если все толстые кошельки с Бахмута/Мариуполя в Киев понаедут. Пусть даже 100тыс семей в сумме. Плюс военные что-то накопят. Ирпенские застройщики это понимают и строят (у кого есть кэш). Потому что деривативы переселенцев вряд ли устроят. А окно возможностей может оказаться по времени не очень большим.

Ти зменш свої вологі фантазії.
Краще подумай, на чому ще зекономити, щоб назбирати і купити старий Ланос.
У воєнний час власний автотранспорт - не розкіш!
П.С. Ти бувала деінде, крім Ірпеня і Дніпра??? Схоже, що ні!
Твої уявлення про багачів Бахмута і Маріуполя свідчать про надзвичайно малий життєвий досвід. Куций,як у Буратіно.
Вчись, читай, тренуй пам'ять і логічне мислення. Насамперед - вивчи арифметику!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Ти зменш свої вологі фантазії.
Краще подумай, на чому ще зекономити, щоб назбирати і купити старий Ланос.
У воєнний час власний автотранспорт - не розкіш!
П.С. Ти бувала деінде, крім Ірпеня і Дніпра??? Схоже, що ні!
Твої уявлення про багачів Бахмута і Маріуполя свідчать про надзвичайно малий життєвий досвід. Куций,як у Буратіно.
Вчись, читай, тренуй пам'ять і логічне мислення. Насамперед - вивчи арифметику!
Людина зробила ребрендінг. Змінили нік, аватару. Що ще не так?
Investor_K
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