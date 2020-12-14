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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11048110491105011051>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:22

  Прохожий написав:кстати а в чем заключается ваша "ставка"?
что ставите на кон?


бетон подойдёт ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:28

  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:18

  baraka написав:
  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски

Скоро поставят условие, чтоб мы не просились в НАТО и ЕС, нам распишут деньги наперед. По 2-3 млрд долларов/евро будут засылать стабильно в месяц. Только воюйте там себе и не лезьте к нам, у нас тут выборы, устали от вас.
2-3 млрд вполне компенсируют некоторые мизерные потери в населении, потому что до войны зарубежем батрачило не меньше.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:21

  Faceless написав:Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину


а из положительных ожиданий у нас только такой: нам дадут денег.

или ещё есть ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 04:09

  Нумізматика УКРАЇНА написав:рост будет однозначно
очень много покупанов бегает в поисках дешевого
ну очень много

Вот шо странно - на базаре тоже бегает много зайчиков, которые думают что тоненькая пачечка гривен, что то стоящая благодаря Байдену, даёт им право вести себя как помещик Троекуров перед крепосной челядью
А в АТБ(ну не в Гудвайне ж с ЛяСильпо) эти же элитные копейчушки уже даже на красные ценники не гавкают и молча покупают масло по акции и туалэтный папир
Квартиры им тоже по акции подавай потомуШО они господа с резаной тырсой в пачках, а ты лох?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 05:48

  baraka написав:
  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски



Согласен скорее с прогнозом.
Как начали расти восточноевропейские страні ?

Реформі + НАТО ЕС + продажа стратегических предприятий западнім компаниям
В Украине ничего єтого нет и по последней позиции уже не будет.
По другим очень спорній вопрос, когда будет и будет ли вообще.

Так что роста я не предвижу, можкт біть только кратковременного.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:42

  baraka написав:
  Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))


честно, я не понимаю как можно не понимать :)
- мы после войны, с почти уполовиненным ВВП
- денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять)
- деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад
- мировой кризис в след году
- рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет
- население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные")
- уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт
- солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет
- когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову

а, ещё может что быть:
- выборов не будет
- особое положение не отменят
- Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира

кто в теме - дополните плиз прогноз и риски

Погоджуюсь на 100%

Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Погоджуюсь на 100%

Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.


Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...

Зображення
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:22

  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Погоджуюсь на 100%

Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.


Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...

Зображення

Попит на найдешевше - в сотні разів більше - ось воно і дорожчає, грубо кажучи максимум що є у людей це 50-80 тисяч баксів - ось в цьому сегменті іде торгівля, все що вище - буде знижуватись і продаватись роками або з дисконтом
cherchiltank
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