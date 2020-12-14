Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать - мы после войны, с почти уполовиненным ВВП - денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять) - деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад - мировой кризис в след году - рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет - население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные") - уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт - солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет - когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть: - выборов не будет - особое положение не отменят - Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира
Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать - мы после войны, с почти уполовиненным ВВП - денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять) - деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад - мировой кризис в след году - рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет - население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные") - уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт - солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет - когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть: - выборов не будет - особое положение не отменят - Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира
кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
Нащо вже тягнути, пора загортатися у простирадло і в домовину
Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать - мы после войны, с почти уполовиненным ВВП - денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять) - деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад - мировой кризис в след году - рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет - население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные") - уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт - солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет - когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть: - выборов не будет - особое положение не отменят - Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира
кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
Скоро поставят условие, чтоб мы не просились в НАТО и ЕС, нам распишут деньги наперед. По 2-3 млрд долларов/евро будут засылать стабильно в месяц. Только воюйте там себе и не лезьте к нам, у нас тут выборы, устали от вас. 2-3 млрд вполне компенсируют некоторые мизерные потери в населении, потому что до войны зарубежем батрачило не меньше.
Нумізматика УКРАЇНА написав:рост будет однозначно очень много покупанов бегает в поисках дешевого ну очень много
Вот шо странно - на базаре тоже бегает много зайчиков, которые думают что тоненькая пачечка гривен, что то стоящая благодаря Байдену, даёт им право вести себя как помещик Троекуров перед крепосной челядью А в АТБ(ну не в Гудвайне ж с ЛяСильпо) эти же элитные копейчушки уже даже на красные ценники не гавкают и молча покупают масло по акции и туалэтный папир Квартиры им тоже по акции подавай потомуШО они господа с резаной тырсой в пачках, а ты лох?
Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать - мы после войны, с почти уполовиненным ВВП - денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять) - деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад - мировой кризис в след году - рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет - население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные") - уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт - солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет - когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть: - выборов не будет - особое положение не отменят - Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира
кто в теме - дополните плиз прогноз и риски
Согласен скорее с прогнозом. Как начали расти восточноевропейские страні ?
Реформі + НАТО ЕС + продажа стратегических предприятий западнім компаниям В Украине ничего єтого нет и по последней позиции уже не будет. По другим очень спорній вопрос, когда будет и будет ли вообще.
Так что роста я не предвижу, можкт біть только кратковременного.
Прохожий написав:ИМХО в данной ситуации давать прогнозы на 5 лет вперед могут только особо "одаренные")))
честно, я не понимаю как можно не понимать - мы после войны, с почти уполовиненным ВВП - денег если и дают, то под условия (которые мы не будем спешить выполнять) - деньги в проекты если и будут, то вернутся на запад - мировой кризис в след году - рашка всё ещё под боком и не развалится в ближайшие пару-тройку лет - население упало на 20% и ещё часть выедет, вернутся те, не смог там устроится (а значит менее "интересные") - уровень просто помощи в бюджет на пенсии упадёт - солдат, которые вернутся с фронта на работу обустраивать надо, а проектов под это дело нет - когда уже не нужно будет объёдинёнными - начнутся срачи похлеще чем за мову
а, ещё может что быть: - выборов не будет - особое положение не отменят - Зелю перевыберут и борьбы с коррупцией так и не будет, а значит не будет Нато, ЕС и мы так и будем на ближайшем горизонте страной третьего мира
Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...
Попит на найдешевше - в сотні разів більше - ось воно і дорожчає, грубо кажучи максимум що є у людей це 50-80 тисяч баксів - ось в цьому сегменті іде торгівля, все що вище - буде знижуватись і продаватись роками або з дисконтом