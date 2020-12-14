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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11048110491105011051
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:46

  cherchiltank написав:
  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Погоджуюсь на 100%

Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.


Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...

Зображення

Попит на найдешевше - в сотні разів більше - ось воно і дорожчає, грубо кажучи максимум що є у людей це 50-80 тисяч баксів - ось в цьому сегменті іде торгівля, все що вище - буде знижуватись і продаватись роками або з дисконтом

на бомбері уже 4 сторінки найдешевшого (до 20куе) в Тернополі, а два місяці тому було лише 2 сторінки,
причому появилися варіанти менше 13куе в непоганих локаціях
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить.
Всегда было интересно.
Это козацька удаль или всё таки безрассудность?
В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:51

beee , вони вас після прильотів на півціни продавлюють.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить


Просто не ориентируются на местности
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:53

  flyman написав:причому появилися варіанти менше 13куе в непоганих локаціях
собачьи будки что ли, комнаты в квартире с сумашедшей соседкой?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:beee , вони вас після прильотів на півціни продавлюють.
Цікаво, але вони взагалі про прильот не чули.
Звонок вчера утром. Я с квадратной бошкой беру трубку. В телефоне бодрый голосок спрашивает про квартиру. У меня вырывается смешок. Робкий голосок недоумевает.
У нас же молодь щас вне политики. Им вообще, мне иногда кажется, пофиг.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:28

  beee написав:Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить.
Всегда было интересно.
Это козацька удаль или всё таки безрассудность?
В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно

что вы продаете и где?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:29

  beee написав:Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить.
Всегда было интересно.
Это козацька удаль или всё таки безрассудность?
В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно

може то реус пропонує дисконт в 45%
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:30

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:причому появилися варіанти менше 13куе в непоганих локаціях
собачьи будки что ли, комнаты в квартире с сумашедшей соседкой?

а раньше не було, а це от появилися в липні... думаю, що "процес пішов, таваріщі", після саміта у Вільнюсі народ опріділився окончатєльно і безповоротно (як Веее)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:44

  cherchiltank написав:
  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Погоджуюсь на 100%

Ніякого дорожая тут не може бути в принципі.


Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...

Зображення

Попит на найдешевше - в сотні разів більше - ось воно і дорожчає, грубо кажучи максимум що є у людей це 50-80 тисяч баксів - ось в цьому сегменті іде торгівля, все що вище - буде знижуватись і продаватись роками або з дисконтом

А если пересични у которых есть максимум 80куе захотят непременно не менее 100кв.м. в Джеке/Даймонд Хилле/Г9а или Чикаге и естественно с правильными комнатами не менее 15 метров, а когда им что то будут рассказывать о ценах 21года и цене ремонта - начнут кидаться рендерами с подКаирья и подКабулья с ценой в трыста за метр - куда их посылать и какими аргументами?
барабашов
 
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