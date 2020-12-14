Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...
Попит на найдешевше - в сотні разів більше - ось воно і дорожчає, грубо кажучи максимум що є у людей це 50-80 тисяч баксів - ось в цьому сегменті іде торгівля, все що вище - буде знижуватись і продаватись роками або з дисконтом
на бомбері уже 4 сторінки найдешевшого (до 20куе) в Тернополі, а два місяці тому було лише 2 сторінки, причому появилися варіанти менше 13куе в непоганих локаціях
Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить. Всегда было интересно. Это козацька удаль или всё таки безрассудность? В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно
Hotab написав:beee , вони вас після прильотів на півціни продавлюють.
Цікаво, але вони взагалі про прильот не чули. Звонок вчера утром. Я с квадратной бошкой беру трубку. В телефоне бодрый голосок спрашивает про квартиру. У меня вырывается смешок. Робкий голосок недоумевает. У нас же молодь щас вне политики. Им вообще, мне иногда кажется, пофиг.
beee написав:Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить. Всегда было интересно. Это козацька удаль или всё таки безрассудность? В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно
beee написав:Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить. Всегда было интересно. Это козацька удаль или всё таки безрассудность? В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно
Але я бачу що найдешевше (40-50 к$) зараз дорощає, а дороге (150-200 к$) дешевшає...
Попит на найдешевше - в сотні разів більше - ось воно і дорожчає, грубо кажучи максимум що є у людей це 50-80 тисяч баксів - ось в цьому сегменті іде торгівля, все що вище - буде знижуватись і продаватись роками або з дисконтом
А если пересични у которых есть максимум 80куе захотят непременно не менее 100кв.м. в Джеке/Даймонд Хилле/Г9а или Чикаге и естественно с правильными комнатами не менее 15 метров, а когда им что то будут рассказывать о ценах 21года и цене ремонта - начнут кидаться рендерами с подКаирья и подКабулья с ценой в трыста за метр - куда их посылать и какими аргументами?