cherchiltank написав:
Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?
Тек у нас 73% населения не то чтоб "иdиоты", ну так, не вполне полноценно умеют соображать и выстраивать логические цепочки.
Почему вы думаете что среди массы Реусов, что ищут "-45%" не будет микромассы "бреусов" которым и "-80...90%" подавай потому шо они с "подплесневелым кирпичом" короли жизни?
Кстати в автосалонах если и уступают на авто предидущих годов выпуска, то даже не 10%, просто иногда были удачные точки входа благодаря НБУ и чёрнорыночному курсу доллара