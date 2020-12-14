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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11049110501105111052
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:58

  cherchiltank написав:Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?

Тек у нас 73% населения не то чтоб "иdиоты", ну так, не вполне полноценно умеют соображать и выстраивать логические цепочки.
Почему вы думаете что среди массы Реусов, что ищут "-45%" не будет микромассы "бреусов" которым и "-80...90%" подавай потому шо они с "подплесневелым кирпичом" короли жизни?
Кстати в автосалонах если и уступают на авто предидущих годов выпуска, то даже не 10%, просто иногда были удачные точки входа благодаря НБУ и чёрнорыночному курсу доллара
барабашов
 
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  #<1 ... 11049110501105111052
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