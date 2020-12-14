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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?
Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:58
Тек у нас 73% населения не то чтоб "иdиоты", ну так, не вполне полноценно умеют соображать и выстраивать логические цепочки.
Почему вы думаете что среди массы Реусов, что ищут "-45%" не будет микромассы "бреусов" которым и "-80...90%" подавай потому шо они с "подплесневелым кирпичом" короли жизни?
Кстати в автосалонах если и уступают на авто предидущих годов выпуска, то даже не 10%, просто иногда были удачные точки входа благодаря НБУ и чёрнорыночному курсу доллара
Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это секрет)
Наподобие того, где тумбочка, в которой деньги лежат
Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та ріспект ж
Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:17
Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
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