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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:59
Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?
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cherchiltank
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:58
cherchiltank написав:
Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?
Тек у нас 73% населения не то чтоб "иdиоты", ну так, не вполне полноценно умеют соображать и выстраивать логические цепочки.
Почему вы думаете что среди массы Реусов, что ищут "-45%" не будет микромассы "бреусов" которым и "-80...90%" подавай потому шо они с "подплесневелым кирпичом" короли жизни?
Кстати в автосалонах если и уступают на авто предидущих годов выпуска, то даже не 10%, просто иногда были удачные точки входа благодаря НБУ и чёрнорыночному курсу доллара
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барабашов
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:30
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить.
Всегда было интересно.
Это козацька удаль или всё таки безрассудность?
В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно
что вы продаете и где?
Это секрет)
Наподобие того, где тумбочка, в которой деньги лежат
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beee
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:53
Нумізматика УКРАЇНА
Нумізматика, ти чий клон?
Не впізнаю в гримі.
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flyman
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06
flyman написав:Нумізматика УКРАЇНА
Нумізматика, ти чий клон?
Не впізнаю в гримі.
Та ріспект ж
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Faceless
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:17
Faceless написав:
flyman написав:Нумізматика УКРАЇНА
Нумізматика, ти чий клон?
Не впізнаю в гримі.
Та ріспект ж
Теж телефон з паролем втопив, як Дрлярчик?! 😎
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:46
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:19
cherchiltank написав:
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
Має бути дешевше
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:51
cherchiltank написав:
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу
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flyman
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:12
flyman написав: cherchiltank написав:
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу
Саміт ні до чого, просто йде другий рік війни, коли піде третій - рожеві окуляри про план маршала який дасть кожному по мільйону впадуть
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cherchiltank
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