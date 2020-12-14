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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11049110501105111052
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:58

  cherchiltank написав:Ти у кого є 80 кує на тетріс не замахуються і навіть по салонах мерседесів не ходять, ви ж не підете зі 1000 гривнями в луі вітон купляти валізу?

Тек у нас 73% населения не то чтоб "иdиоты", ну так, не вполне полноценно умеют соображать и выстраивать логические цепочки.
Почему вы думаете что среди массы Реусов, что ищут "-45%" не будет микромассы "бреусов" которым и "-80...90%" подавай потому шо они с "подплесневелым кирпичом" короли жизни?
Кстати в автосалонах если и уступают на авто предидущих годов выпуска, то даже не 10%, просто иногда были удачные точки входа благодаря НБУ и чёрнорыночному курсу доллара
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:Люди у нас бесстрашные. Вчера прилет. Сегодня звонят купить.
Всегда было интересно.
Это козацька удаль или всё таки безрассудность?
В любой европейской стране, после такой ночи, как у меня, люди выехали навсегда бесповоротно

что вы продаете и где?
Это секрет)
Наподобие того, где тумбочка, в которой деньги лежат
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:53

Нумізматика УКРАЇНА
Нумізматика, ти чий клон?
Не впізнаю в гримі.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Нумізматика УКРАЇНА
Нумізматика, ти чий клон?
Не впізнаю в гримі.
Та ріспект ж
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:17

  Faceless написав:
flyman написав:Нумізматика УКРАЇНА
Нумізматика, ти чий клон?
Не впізнаю в гримі.
Та ріспект ж

Теж телефон з паролем втопив, як Дрлярчик?! 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:19

  cherchiltank написав:Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)

Має бути дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:51

  cherchiltank написав:Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)

Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:12

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)

Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу

Саміт ні до чого, просто йде другий рік війни, коли піде третій - рожеві окуляри про план маршала який дасть кожному по мільйону впадуть
cherchiltank
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