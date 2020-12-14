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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11050110511105211053
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:47

  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)

Має бути дешевше

І буде дешевше.
Скільки рили не повторювали би тут про "дорожай" і "дефіцит"
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:28

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  cherchiltank написав:Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)

Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу

Саміт ні до чого, просто йде другий рік війни, коли піде третій - рожеві окуляри про план маршала який дасть кожному по мільйону впадуть

Но строить нового больше точно не начнут, а при стабильном курсе и бешеном станке тысягривневыми купюрами наверно обклеют все сортиры на Липках
Новые ремонты в газобетонном навесе и сталинках после отошедших бабушек тоже никто задля радости копейчушек при нынешних ценах на стройматериалы делать не будет, особенно с "плинтусАми"
А те варианты, за которыми по вашему "гоняются", на 146% будут под капиталку, даже не под "переклеить обойки и поменять сантехнику и фасад мдшный"
Так шо вниз только Тетрисы по 7куе за метр и сталинки на Липках по 4куе метр под вынос штукатурки
Остальным копейчушкам остаётся только леденец пососать :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
Востаннє редагувалось beee в П'ят 14 лип, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:31

Дивно, але є непоганий шанс, що за аналітику по КРЖН люди згодні платити справжні гроші ) Перший раз про таке чую.

Колись мій клієнт платив, але то було дуже давно і дуже бюджетно
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:43

  beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.

Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Frant
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