І буде дешевше.
Скільки рили не повторювали би тут про "дорожай" і "дефіцит"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:47
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:28
Но строить нового больше точно не начнут, а при стабильном курсе и бешеном станке тысягривневыми купюрами наверно обклеют все сортиры на Липках
Новые ремонты в газобетонном навесе и сталинках после отошедших бабушек тоже никто задля радости копейчушек при нынешних ценах на стройматериалы делать не будет, особенно с "плинтусАми"
А те варианты, за которыми по вашему "гоняются", на 146% будут под капиталку, даже не под "переклеить обойки и поменять сантехнику и фасад мдшный"
Так шо вниз только Тетрисы по 7куе за метр и сталинки на Липках по 4куе метр под вынос штукатурки
Остальным копейчушкам остаётся только леденец пососать
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
Востаннє редагувалось beee в П'ят 14 лип, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:31
Дивно, але є непоганий шанс, що за аналітику по КРЖН люди згодні платити справжні гроші ) Перший раз про таке чую.
Колись мій клієнт платив, але то було дуже давно і дуже бюджетно
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:43
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
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