|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:47
Investor_K написав: cherchiltank написав:
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
Має бути дешевше
І буде дешевше.
Скільки рили не повторювали би тут про "дорожай" і "дефіцит"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23264
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1552 раз.
- Подякували: 2469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:28
cherchiltank написав: flyman написав: cherchiltank написав:
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу
Саміт ні до чого, просто йде другий рік війни, коли піде третій - рожеві окуляри про план маршала який дасть кожному по мільйону впадуть
Но строить нового больше точно не начнут, а при стабильном курсе и бешеном станке тысягривневыми купюрами наверно обклеют все сортиры на Липках
Новые ремонты в газобетонном навесе и сталинках после отошедших бабушек тоже никто задля радости копейчушек при нынешних ценах на стройматериалы делать не будет, особенно с "плинтусАми"
А те варианты, за которыми по вашему "гоняются", на 146% будут под капиталку, даже не под "переклеить обойки и поменять сантехнику и фасад мдшный"
Так шо вниз только Тетрисы по 7куе за метр и сталинки на Липках по 4куе метр под вынос штукатурки
Остальным копейчушкам остаётся только леденец пососать
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3296
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:30
перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 14 лип, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:31
Дивно, але є непоганий шанс, що за аналітику по КРЖН люди згодні платити справжні гроші ) Перший раз про таке чую.
Колись мій клієнт платив, але то було дуже давно і дуже бюджетно
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4327
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:43
beee написав:
перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23264
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1552 раз.
- Подякували: 2469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:16
beee написав:
перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
Є один нюанс - гроші, яких зараз у людей меншає, а після війни більше не стане, я вас зараз здивую але будівництво і зараз йде - доріг за рахунок бюджету, і взагалі зараз гроші крутяться в основному бюджетні - а після війни цей же бюджет надбудує найдешевше житло під госпоограми, а ось звідки зʼявляться гроші у приватних забудовників - питання)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 00:23
Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12124
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2641 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 15 лип, 2023 01:00
cherchiltank написав: flyman написав: cherchiltank написав:
Судячи з дописів на гілці - повний штиль на ринку, верхи знижуватись не хочуть, низи підніматись не можуть)
Саміт у Вільнюсі порішав, ціни вже клюють до низу
Саміт ні до чого, просто йде другий рік війни, коли піде третій - рожеві окуляри про план маршала який дасть кожному по мільйону впадуть
Вы правильно начали, но не закончили.
НАТО "готово принять Украину".
Но без обязательств "когда".
Но точно не во время войны, потому что ссут.
пУйло не хочет, чтобы Украина была в НАТО.
Что он будет делать? Правильно, вести войну любой интенсивности абы была война.
Украина выдавит рашнгнид за пределы границ 1991 года и война закончится? Не обязательно. А на территорию 3,14дараши Украине зайти не позволит ...то же самое НАТО. "ЧТобы не было эскалации".
Итак, когда война закончится?
Вот когда закончится, тогда и примут в НАТО, тогда и план Маршалла и все ломанутся обратнно в Украину и КРЖН "рОкетой ту зе мун".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15000
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7790 раз.
- Подякували: 4764 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 15 лип, 2023 06:32
Zebra написав: Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
На днях в Виборчій читав стат'ю, пишуть, що в Японії настільки зменшилась народжуваність в попередні декілька десят років, що в багатьох випадках просто немає кому приймати спадщину.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2086
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 08:06
Zebra написав: Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
Валютна інфляція і ревальвація в Україні - цікаві наркотики - за 20 років гривня з 5 до 37 це мабуть валютна інфляція була - треба подивитися держстат- там за 2022 - 26%, а за перше півріччя 2023-18% - то напевно валютна інфляція)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee
, BIGor
, cherchiltank
, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23876
|16177051
|
|
|1211
|5308718
|
|
|3
|5762
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|