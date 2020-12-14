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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 08:06
Zebra написав: Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
Валютна інфляція і ревальвація в Україні - цікаві наркотики - за 20 років гривня з 5 до 37 це мабуть валютна інфляція була - треба подивитися держстат- там за 2022 - 26%, а за перше півріччя 2023-18% - то напевно валютна інфляція)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:07
Bolt написав: Zebra написав: Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
На днях в Виборчій читав стат'ю, пишуть, що в Японії настільки зменшилась народжуваність в попередні декілька десят років, що в багатьох випадках просто немає кому приймати спадщину.
Ага - і тому квартири безплатно роздають в Токіо)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:34
На днях спілкувався з знайомим ріелтором.
Попит низький.
Щоб продати в економ-сегменті, потрібна знижка -10%.
Квартири дорожче 100000 доларів - продаються зовсім, зовсім погано.
В прикиївських Єпенях, на бюджетні новобуди, попит слабший, ніж на "хрущовки" в Києві.
Це ситуація в реальному Києві і реальних прикиївських Єпенях.
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Frant
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:51
beee написав:
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
Зараз курс долар/гривня неринковий, тому казати про дно зараз в доларах США - трохи глупо.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:22
Zebra написав: Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
Благодаря этому я не оставил доллар в польском банке лежать, когда он был по 5 злт, а купил квартиру за 95 куе. Хотя все здесь крутили пальцем у виска (электронным).
Через 4 месяца квартира стоит 135 куе и курс 4 злт.
Так что я бы на вашем месте вас слушал. Спасибо, кстати
В Киеве тоже самое. Пока все ныли, люди гребли варшавский по 65 куе. И это в блэкаут было.
Востаннє редагувалось beee
в Суб 15 лип, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:27
Ну, не все крутили пальцем у виска. Поддерживали.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 15 лип, 2023 10:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:28
Так так долар нікому не потрібен - це я чув в 2006 коли Юля зробила курс 4.5, - злотий повернеться до 5 і квартира буде коштувати знов 90 тисяч)
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cherchiltank
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:35
cherchiltank написав:
Так так долар нікому не потрібен - це я чув в 2006 коли Юля зробила курс 4.5, - злотий повернеться до 5 і квартира буде коштувати знов 90 тисяч)
Після виборів так і буде, але дайте пану беее
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BIGor
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:39
BIGor написав: cherchiltank написав:
Так так долар нікому не потрібен - це я чув в 2006 коли Юля зробила курс 4.5, - злотий повернеться до 5 і квартира буде коштувати знов 90 тисяч)
Після виборів так і буде, але дайте пану беее
порадіти віртуальному прибутку...
Продаю)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:39
Зараз поки доляр 37 - нема сенсу питатись - ось років через 4 коли доляр буде 60 - ось тоді і буде точка входу
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_Klim
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