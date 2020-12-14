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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11052110531105411055
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:43

  beee написав:
BIGor написав:
  cherchiltank написав:Так так долар нікому не потрібен - це я чув в 2006 коли Юля зробила курс 4.5, - злотий повернеться до 5 і квартира буде коштувати знов 90 тисяч)

Після виборів так і буде, але дайте пану беее порадіти віртуальному прибутку...
Продаю)

Продавати можете за скільки завгодно, а цесію для фізосіб заборонили. Зараз девелопери завалили спамом - у всіх виходить купа непроданих квартир...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:47

cherchiltank ,
3 тижні нема масованих ракетних. Для чого фашисти збирають ракети?
Точка входа (найближча, бо потім будуть ще) може бути гіпотетичний блекаут в листопаді.
І так, я знаю про постійну передачу нам ппо.
«Нема такого ППО, яке не проривається. Є лише ціна питання». (с)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  beee написав:
BIGor написав:[quote="5598539:cherchiltank"]Так так долар нікому не потрібен - це я чув в 2006 коли Юля зробила курс 4.5, - злотий повернеться до 5 і квартира буде коштувати знов 90 тисяч)

Після виборів так і буде, але дайте пану беее порадіти віртуальному прибутку...
Продаю)

Продавати можете за скільки завгодно, а цесію для фізосіб заборонили. Зараз девелопери завалили спамом - у всіх виходить купа непроданих квартир...[/quote]Цессію дозволяють. Покупців двоє.

Тут другое. Перепуганная знакомая, ни дня не была в воюющей стране, в апреле продала в ликогоаде 2012 гг. 52 м за 65 куе. За два дня . И купила в глухом селе под Щециным старую панель. В ликогоаде сейчас её квартира 80. А старая панель теперь нафиг никому не нужна.
Как то так.
Что-то мне подсказывает, что ломанутся украинцы взад домой и рухнет польская недвига
beee
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
BIGor написав:Продавати можете за скільки завгодно, а цесію для фізосіб заборонили. Зараз девелопери завалили спамом - у всіх виходить купа непроданих квартир...
Цессію дозволяють. Покупців двоє.

Тут другое. Перепуганная знакомая, ни дня не была в воюющей стране, в апреле продала в ликогоаде 2012 гг. 52 м за 65 куе. За два дня . И купила в глухом селе под Щециным старую панель. В ликогоаде сейчас её квартира 80. А старая панель теперь нафиг никому не нужна.
Как то так.
Что-то мне подсказывает, что ломанутся украинцы взад домой и рухнет польская недвига

Так самі кажете - та стара панель нікому не треба, а щоб ломанутися назад, треба щось придбати, і тепер мабуть не лікоград, а хіба передмістя якесь
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:32

  Buster написав:
  Zebra написав:
  Frant написав:Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..

Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.

Какой то бред написан. Доллар 34, но деньги обесцениваются. Людей меньше, но за счет их восстановление. Много наследуемых квартир, больше предложения, но цены на бетон будут расти...


Если не поняли, не поймёте. Не ваше это.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:51

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:Продаю)

Продавати можете за скільки завгодно, а цесію для фізосіб заборонили. Зараз девелопери завалили спамом - у всіх виходить купа непроданих квартир...
Цессію дозволяють. Покупців двоє.

Тут другое. Перепуганная знакомая, ни дня не была в воюющей стране, в апреле продала в ликогоаде 2012 гг. 52 м за 65 куе. За два дня . И купила в глухом селе под Щециным старую панель. В ликогоаде сейчас её квартира 80. А старая панель теперь нафиг никому не нужна.
Как то так.
Что-то мне подсказывает, что ломанутся украинцы взад домой и рухнет польская недвига

Ну Ви же купили 1-к в Варшаві по ціні 1-к в Манхеттені (Києвському)? А з того що українці впливають на місцевих ринок - так це перебільшення. Читав статистику - дуже мало купили
https://vpolshchi.pl/u-2022-roci-ukrayi ... 574092736a
У 2022 році українці купили 4275 квартир в Польщі
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:54

BIGor а сколько всего украинцев в Польше не встречали статистику?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:01

  vitaliiangel написав:BIGor а сколько всего украинцев в Польше не встречали статистику?

Десь півтора- два мільйони, осідлих півтора
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:39

  rjkz написав:Вот когда закончится, тогда и примут в НАТО, тогда и план Маршалла и все ломанутся обратнно в Украину и КРЖН "рОкетой ту зе мун".


примут в НАТО когда раша или совсем слаба и без ядерного оружия будет или вообще будет разваливаться.

иначе, даже если перемирие, нас принимают в НАТО, а потом рашка начинает пулять ракеты. Что делать нате? Надо идти за нас воевать и даже за нас гибнуть. Как объяснить это своему лохторату? И есть риск что это всё перерастёт в обмен ядрёными ударами.
baraka
 
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