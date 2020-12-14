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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11053110541105511056
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:23

  hume написав:вы его вангуете уже на следующий год.


в этот раз верняк! :)

  hume написав:У вас любая ситуация развивается по самому пессимистическому сценарию?


ну почему же. До конца года фомо-рост, бетон вверх, всё прекрасно

нас и не берут в нато, потому что есть риск разрастания войны. Зачем это миру? Будем давать оружие, пусть дрючат рашку сами.

кстати, а ведь фетиш нато - это те же яйца про деньги, только сбоку: мы то мантрим что нам дадут денег, то возьмут в нато. Т.е. ждём что за нас всё сделают.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Люди не памʼятають що план маршала для Німеччини означав і те що більшість 15 років працювала за копійки - і то німці
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:53

  baraka написав:Т.е. ждём что за нас всё сделают.
те кто ждёт квартиры по 5 копеек - туда же. Один постоянно пишет, что в каком то селе 40км от Киева, хаты чуть ли не бесплатно. Не понимая обратную зависимость с киевскими ценами. Тогда там в селе хаты будут от 50куе вот тогда кржн точно упадёт, птамуш станет никому не нужен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:00

  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:А выхлоп с элитной Ирпенской коммерции хотя бы по-более выходит чем с двух киевских хрущей?
у меня нет киевских хрущей не с чем сравнивать. До войны выхлоп 12% годовых. Надеюсь после ее окончания выйти на эту же цифру. И далее планирую покупать новую коммерцию.

для сравнения с хрущами. договор на 3 года. арендатор заехал, сделал косметику под свой стиль, завёз мебель установил сигнализацию и обратный осмос. В хрущах арендаторы тоже таким болеют?

У мене сталась халепа, вночі в 4-й ранку лопнула одна з колб зворотнього осомосу. Тому обовязково поставити систему Антипотоп.
yama
 
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  #<1 ... 11053110541105511056
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