Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
те кто ждёт квартиры по 5 копеек - туда же. Один постоянно пишет, что в каком то селе 40км от Киева, хаты чуть ли не бесплатно. Не понимая обратную зависимость с киевскими ценами. Тогда там в селе хаты будут от 50куе вот тогда кржн точно упадёт, птамуш станет никому не нужен.
beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво. перша галузь, яка відновлюється після - будівництво. це розказують ще в школі малим дітям. війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва. Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є. Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є. Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2. Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200. вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них нема дя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоні https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.