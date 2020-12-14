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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11054110551105611057
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них нема :twisted: дя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоні
https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.


Не знаю, в каких новостроях с тонким перекрытием вы были. Ещё и оказывается перекрытие строится не по расчетам. У меня сейчас ремонт в двух квартирах. Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще. Во вторых во всех нормальных ЖК у нас стоят дизельные электростанции.
В любом хруще или другому сооружении со сборными элементами при попадании шахеда сложится весь стояк, потому что плита опирается на стены на 8 сантиметров.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:21

  beee написав:
yama написав:В любом хруще или другому сооружении со сборными элементами при попадании шахеда сложится весь стояк, потому что плита опирается на стены на 8 сантиметров.

Из моего печального опыта наблюдений

У панелек, хрущ не хрущ - всё печалько. Складывается подъезд, хоть и не весь, но жить невозможно во всём подъезде. Ну как жить, если кухня есть, а комнат нет. Или наоборот

Кирпич - если не вынесло всё, то восстановливают

Монолит - если не вынесло всё, то заливают монолит опять и делают стены
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага - знаю деякі жк які купили дизеля багатокіловатні - запускали пару разів на день по годині - по 2000 грн на годину дизеля ніхто не хотів оплачувати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.
перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.
це розказують ще в школі малим дітям.
війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.
Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.
Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.
Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.
Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.
вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них нема :twisted: дя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоні
https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.
Ви коли таку пургу пишете, ви ж не забувайте, що тут є ті, хто ті "вустриці пробував" :mrgreen:
Якихось інстаграмчиків надивлятся, теоретики, і починається
Faceless
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  #<1 ... 11054110551105611057
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