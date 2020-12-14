yama написав:

beee написав: перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.

перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.

це розказують ще в школі малим дітям.

війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.

Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.

Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.

Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.

Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.

вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані. перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво.перша галузь, яка відновлюється після - будівництво.це розказують ще в школі малим дітям.війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва.Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є.Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є.Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2.Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200.вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.

припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них немадя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоніПеревірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.