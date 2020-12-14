Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво. перша галузь, яка відновлюється після - будівництво. це розказують ще в школі малим дітям. війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва. Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є. Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є. Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2. Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200. вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них нема дя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоні https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.
Не знаю, в каких новостроях с тонким перекрытием вы были. Ещё и оказывается перекрытие строится не по расчетам. У меня сейчас ремонт в двух квартирах. Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще. Во вторых во всех нормальных ЖК у нас стоят дизельные электростанции. В любом хруще или другому сооружении со сборными элементами при попадании шахеда сложится весь стояк, потому что плита опирается на стены на 8 сантиметров.
beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво. перша галузь, яка відновлюється після - будівництво. це розказують ще в школі малим дітям. війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва. Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є. Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є. Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2. Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200. вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них нема дя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоні https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.
Ви коли таку пургу пишете, ви ж не забувайте, що тут є ті, хто ті "вустриці пробував" Якихось інстаграмчиків надивлятся, теоретики, і починається
beee написав:перша галузь, яка обвалюється на початку війни - будівництво. перша галузь, яка відновлюється після - будівництво. це розказують ще в школі малим дітям. війна вже є. вона вже була страшною. гірше не буде. це стосується Києва. Вже пережили і ГЕС і блекаути і вдсутність бензина і ППО є. Мені байдуже скільки коштуватиме житло. Воно в мене вже є. Але дно вже було - на прикладі варшавського. це 1000 долл. м2. Дно було вже. пролюбили ви дно. забудовник на етапі котловану на 25 рік продає по 1200. вторинним мотлохом як і блошинними базарами, жигулями 70-х років, бабиними сервантами - не цікавлюсь, не спеціаліст по шаровому совєтскому надбанню, ціна якому = 0 в інженерному та економічному плані.
припущення : Попереду проблеми з АЕС, використання тактичної ядерної зброї, та інші чорні леб#@ді . Також скоріш за все холодна зима і всі недалекі будуть вмикати примітивні електрообігрівачі то будуть блекаути і генератори, інвертори та оці потужні повербанки по 50 тис грн , які зараз масово недалекоглядні несуть по ломбардах , ще пригодяться. Адже хто вам сказав що з приходом зими москалі не відновлять практику стріляти по енергетичних обєктах. І тут якраз ваше елітне нове не совецке житло на 10+ поверсі без ліфту без опалення без води якраз буде цінуватися найбільше. А я на задньому дворі своєї сталінки , чи жителі старої частини міста у закритому внутрішньому дворику розведуть багаття погріються та зварять собі каші з консервами, або як варіант затоплять газом старий пєц (пічка в старих будинках Львова) чи при відсутності газу сходять в найближчий парк по сухостій . Всі новобудови робляться монолітно каркасним способом з тоненькими перекриттям ( бо кожен метр квадратний 1200 $ і витрачати лишніх 5-10 м2 на внутрішні стіни ніхто не хоче ) звукоізоляції в них нема дя якісної звукоізоляції потрібно ізолювати підлогу сусіда зверху , а не свою стелю та втратити тих же 5—10 м2 площі для нарощування і звукоізоляції стін. Якщо цього не зробити ви будете чути як вимикається мікрохвильвка в сусіда, як в нього на приліжковій тумбі спрацьовує будильник на телефоні https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До прикладу в мене сусіди тільки знизу , квартира верхня кутова, спільні стіни тільки ванна , туалет, кухня я можу дозволити собі гучно слухати музику і нікому не заважаю трохи чути сусідам знизу , але скарг нема . Я не прокидаюсь від будильника сусідів і не слухаю як вони кохаються. Подивіться відео воно того варте там 1 хв. І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.
Что вы все рассказываете, как будто нам неизвестно, что и как может быть. Можно подумать не прожили зиму. Про сухостой из парка так вообще улыбнуло. Еще и смещали все все в кучу.
Frant написав:Кінця війни - ще не видно. Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
може наступне покоління буде на третину багатше, це ще будівельник розказував, що якщо людей менше то навіть при падаючій економіці хто залишається багатіє
Frant написав:Кінця війни - ще не видно. Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років. Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
Валютна інфляція і ревальвація в Україні - цікаві наркотики - за 20 років гривня з 5 до 37 це мабуть валютна інфляція була - треба подивитися держстат- там за 2022 - 26%, а за перше півріччя 2023-18% - то напевно валютна інфляція)
$100 зп. у 2003 і $100 зп. у 2023 це різні гроші, навіть не на порядок
Frant написав:На днях спілкувався з знайомим ріелтором. Попит низький. Щоб продати в економ-сегменті, потрібна знижка -10%. Квартири дорожче 100000 доларів - продаються зовсім, зовсім погано. В прикиївських Єпенях, на бюджетні новобуди, попит слабший, ніж на "хрущовки" в Києві.
Це ситуація в реальному Києві і реальних прикиївських Єпенях.
в прикиєвських іпенях попит 0, новобудови стоять недобудованими, і хз коли добудовуватимуть, може яка єВідбудова як запрацює