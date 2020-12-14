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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11055110561105711058
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:35

  cherchiltank написав:Люди не памʼятають що план маршала для Німеччини означав і те що більшість 15 років працювала за копійки - і то німці

а турки ?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:38

100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:38

  beee написав:Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
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а що з династією, там на ютубі ниють, що 145 квартир аварійні і влада нуль допомоги (кошка бросіла котят)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:40

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Люди не памʼятають що план маршала для Німеччини означав і те що більшість 15 років працювала за копійки - і то німці

а турки ?

Турки приїхали пізніше і теж працювали за 5 копійок
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:45

  flyman написав:
  beee написав:Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно ЗображенняЗображення

а що з династією, там на ютубі ниють, що 145 квартир аварійні і влада нуль допомоги (кошка бросіла котят)

Реально нікого не пускають. Забрати речі на 10 хвилин в порядку черги. Триває обстеження конструкцій. Кажуть, що будівля змістилась по вертикалі. У мене в тій секції, що Хьюм казав. Два пакети на балконі і посічені стіни.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:48

  cherchiltank написав:100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте

rjkz байкар?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:50

  gonchik74 написав:Реально нікого не пускають. Забрати речі на 10 хвилин в порядку черги. Триває обстеження конструкцій. Кажуть, що будівля змістилась по вертикалі. У мене в тій секції, що Хьюм казав. Два пакети на балконі і посічені стіни.

сумно, пля, надіюсь що не критично, і щось придумають, підіпруть-підрівняють.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:12

  cherchiltank написав:100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько
Proofy
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