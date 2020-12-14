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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 22:35
cherchiltank написав:
Люди не памʼятають що план маршала для Німеччини означав і те що більшість 15 років працювала за копійки - і то німці
а турки ?
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flyman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:38
100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:38
beee написав:
Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно
а що з династією, там на ютубі ниють, що 145 квартир аварійні і влада нуль допомоги (кошка бросіла котят)
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:40
flyman написав: cherchiltank написав:
Люди не памʼятають що план маршала для Німеччини означав і те що більшість 15 років працювала за копійки - і то німці
а турки ?
Турки приїхали пізніше і теж працювали за 5 копійок
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:45
flyman написав: beee написав:
Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно
а що з династією, там на ютубі ниють, що 145 квартир аварійні і влада нуль допомоги (кошка бросіла котят)
Реально нікого не пускають. Забрати речі на 10 хвилин в порядку черги. Триває обстеження конструкцій. Кажуть, що будівля змістилась по вертикалі. У мене в тій секції, що Хьюм казав. Два пакети на балконі і посічені стіни.
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gonchik74
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:48
cherchiltank написав:
100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
rjkz байкар?
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flyman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:50
gonchik74 написав:
Реально нікого не пускають. Забрати речі на 10 хвилин в порядку черги. Триває обстеження конструкцій. Кажуть, що будівля змістилась по вертикалі. У мене в тій секції, що Хьюм казав. Два пакети на балконі і посічені стіни.
сумно, пля, надіюсь що не критично, і щось придумають, підіпруть-підрівняють.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 23:12
cherchiltank написав:
100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько
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Proofy
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_Klim
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